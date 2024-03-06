Між орлами у гнізді розгорнулася драма. Тисячі людей спостерігали за родиною

В Каліфорнії встановили камеру, щоб спостерігати в прямому ефірі, як вилуплюються три яйця, створені білоголовими орланами Джекі та Шедоу.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на People.com.

Що відомо про орлів

Очікування, коли в Каліфорнії вилупляться білоголові орлани, перетворилося на справжнє видовище. Тисячі людей увімкнулися, щоб переглянути камеру наживо на YouTube, встановлену каліфорнійською природоохоронною організацією Friends of Big Bear Valley.

Люди спостерігали за трьома яйцями, відкладеними самкою білоголового орлана Джекі 25 січня та її партнером Шедоу, а також подивитися драму, яка розгорнулася між птахами.

29 лютого організація оголосила, що настав час побачити, чи почне якесь із яєць вилуплюватися.

Однак те, що багато глядачів не очікували побачити минулого тижня, чекаючи, поки яйця вилупляться, - це двоє птахів, які боролися за те, хто зігріє яйця в гнізді.

"Після ночі, проведеної на яйцях, Джекі іноді кличе Шедоу на ранньому світанку. Шедоу миттєво приходить, щоб взяти на себе керівництво… але останні кілька днів він був більш упертим, ніж будь-коли, коли відмовлявся піти, коли Джекі повернеться", - повідомила організація в недільному оновленні, опублікованому у Facebook.

Глядачі відзначили, що два птахи почали битися, коли Джекі кусала Шедоу, і через деякий час він зрештою здався, і вона взяла верх.

Звідти в організації пожартували, що самка білоголового орлана "грала жорстко", оскільки відмовлялася залишати яйця протягом кількох годин.

Драма тривала протягом наступних кількох днів, і пташині витівки навіть привернули понад 30 000 глядачів, які налаштувалися, щоб подивитися пряму трансляцію.

До речі, трансляція досі продовжується та ви можете стати свідком відносин пташиної родини.