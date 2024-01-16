Надзвичайно рідкісного білого пінгвіна помітили в Антарктиді (фото і відео)

На чилійській базі Габріеля Гонсалеса Відела в Антарктиді помітили надзвичайно рідкісного пінгвіна з повністю білим оперенням. Ця аномалія спричинена генетичним захворюванням тварини.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію видання Daily Mail .

Як виглядає унікальний пінгвін

Незвичайний білий колір пінгвіна виду Gentoo, ймовірно, викликаний формою лейцистичної пігментації, тобто в його пір’ї відсутній чорний колір, в який зазвичай забарвлені пінгвіни.

Захворювання відрізняється від альбінізму, оскільки птах із лейцизмом має очі та дзьоб нормального кольору.

На жаль, білий колір пінгвінів може полегшити хижакам полювання на них, оскільки типове чорно-біле забарвлення пір’я має вирішальне значення для пінгвінів під час пірнання за рибою.

Ось так виглядає білий пінгвін (фото: Hugo Alejandro Harros Guerra)

Як зазначила біолог і фахівець з генетики хребетних Джуліана Віанна, у колонії Gentoo не вперше помітили пінгвіна з лейцизмом. 8 років тому уже бачили таку тварину.

Додамо також, що база Габріель Гонсалес Відела розташована на Антарктичному материку біля Парадайз-Бей. Її назвали на честь президента Чилі Габріеля Гонсалеса Відели, який став першим главою будь-якої держави, який відвідав Антарктиду.

Ось так виглядає білий пінгвін (фото: Hugo Alejandro Harros Guerra)

Зараз база вважається недіючою, але використовується як музей для туристів, які відвідують її протягом літа. Пінгвінів Gentoo часто можна побачити навколо бази, вона вважається їхнім домом.

Вид занесений до Червоної книги Міжнародного союзу охорони природи, оскільки перебуває під загрозою зникнення, в основному через значне скорочення популяції на субантарктичних островах, на яких мешкають Gentoo.