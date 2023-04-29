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Місячний календар стрижок на травень 2023: в які дні не можна йти в перукарню

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Субота 29 квітня 2023 09:01
Місячний календар стрижок на травень 2023: в які дні не можна йти в перукарню Місячний календар стрижок на травень 2023 року (фото: Freepik)
Автор: Юлія Гаюк

Наші предки спиралися на місячні фази з давніх-давен, щоб планувати важливі події свого життя. Не секрет, що небесне світило певним чином впливає на земне життя, тому може допомогти обрати найвдаліший день для процедур із волоссям.

Які дні у травні 2023 року будуть вдалими - читайте у матеріалі Styler нижче.

Фази Місяця у травні 2023 року

  • Повний місяць: 5 травня о 19:37 за київським часом
  • Молодий місяць: 19 травня о 17:56 за київським часом
  • Місяць, що росте: 1-5 травня, а також 20-31 травня
  • Місяць, що зменшується: з 6 по 18 травня
  • Місячне затемнення: 5 травня о 19:24 за київським часом

Найвдаліші дні для походу до перукарні

Найкращі дні для стрижки: 1, 20 та 25, 30 травня.

Для швидкого росту волосся: 1-4, 20-22, 25-30 травня.

Для зміцнення волосся: 9, 25-29 травня.

Кардинальна зміна іміджу: 3, 11 та 18, 31 травня.

Вдалі дні для фарбування: 1-4, 10-12, 25, 27, 29-31 травня.

Оздоровчі процедури для волосся: 5-6, 14-15, 24 травня.

Невдалі дні для походу до перукарні

Найневдалішими днями для стрижки стануть: 6, 14, 15, 24, 30 травня.

Крім того, у ці дні не варто робити будь-які маніпуляції з волоссям.

Хороші дні для інших доглядових процедур

  • Календар стрижки та фарбування волосся: 1-3, 10, 11, 20, 23, 25, 27, 29-31
  • Манікюр та педикюр: 1, 2, 20, 25, 30.
  • Схуднення: 1-4, 20-31
  • Видалення пігментних плям, бородавок: 1, 2, 20, 25, 30.
  • Епіляція і депіляція: 14-17, 23-27.
  • Масаж та процедури від целюліту: 3, 8-11, 16, 17, 23, 31.

Які дні будуть найбільш сприятливими енергетично

Сприятливі місячні дні для початку нових справ: 1, 3, 4, 20, 24, 25, 29, 30.

Енергетично сприятливі дні за місячним календарем: 1, 3, 4, 6, 7, 10-12, 17, 18, 20, 24, 25, 29, 30.

Несприятливі місячні дні для початку нових справ у травні 2023 року: 21, 22.

Енергетично несприятливі дні у травні 2023 року: 13, 15, 16, 21, 22.

Раніше ми розповідали, в які дні травня варто займатися садово-городніми справами.

Дивіться також новий календар усіх релігійних свят у травні 2023.

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