Посівний календар на травень 2023 року: що і коли потрібно посадити для хорошого врожаю

З давніх-давен люди використовували посівний календар, щоб вибрати оптимальні дати для весняних робіт на городі. Є дні, які добре підходять для висадки розсади в грунт і сіяння, а є дні, коли не варто займатися городом зовсім. У травні зазвичай займаються посадкою овочів у ґрунт, висаджують квіти та саджанці дерев, упорядковують садові кущі та дерева.

Коли у травні потрібно займатися роботами на городі згідно з посівним календарем - читайте в матеріалі нижче.