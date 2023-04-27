Церковний календар на травень 2023: які важливі дати та свята відзначатимемо

У травні українці завжди мають багато подій, які можна відзначити, та дат, які варто пам'ятати. Цьогорічний церковний календар має кілька великих свят, які здебільшого пов'язані з післявеликоднім періодом

Повний календар державних і церковних свят - дивіться нижче в матеріалі Styler.

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