Церковний календар на травень 2023: які важливі дати та свята відзначатимемо
Які будуть вихідні та свята у травні 2023 (фото: pixabay.com)
У травні українці завжди мають багато подій, які можна відзначити, та дат, які варто пам'ятати. Цьогорічний церковний календар має кілька великих свят, які здебільшого пов'язані з післявеликоднім періодом
Повний календар державних і церковних свят - дивіться нижче в матеріалі Styler.
Церковні свята травня 2023
- 1 травня - день пам'яті преподобного Іоанна Солунського.
- 2 травня - день пам'яті преподобного Іоанна Печерника.
- 3 травня - день пам'яті преподобного Теодора Трихіни.
- 4 травня - день пам'яті священномученика Януарія та інших.
- 5 травня - день пам'яті преподобного Теодора Сікіота і Віталія.
- 6 травня - день пам'яті великомученика Георгія Побідоносця; день пам'яті Іверської ікони Божої Матері.
- 7 травня - Тиждень 4-й після Великодня; день пам'яті мученика Сави Стратилата.
- 8 травня - день пам'яті апостола Євангеліста Марка.
- 9 травня - день пам'яті священномученика Василя, єпископа Амасійського; поминання померлих воїнів.
- 10 травня - Преполовіння П'ятидесятниці; день пам'яті священномученика Симеона, єпископа Єрусалимського, родича Господнього.
- 11 травня - день пам'яті апостолів Ясона і Сосіпатра, а також мученика Максима, Дади та інших.
- 12 травня - день пам'яті дев'яти мучеників у Кизиці, преподобного Мемнона, Чудотворця.
- 13 травня - день пам'яті апостола Якова, брата святого Іоанна Богослова.
- 14 травня - Тиждень 5-й після Великодня; священномученика Макарія, митрополита Київського.
- 15 травня - день пам'яті святого Атанасія Великого, архієпископа Олександрійського; перенесення мощей мучеників благовірних князів Бориса і Гліба.
- 16 травня - день пам'яті мучеників Тимотея і Маври, а також преподобного Теодосія Печерського.
- 17 травня - день пам'яті мучениці Пелагії.
- 18 травня - день пам'яті мучениці Ірини, а також преподобного Никифора, ігумена мідійського.
- 19 травня - день пам'яті праведного Іова багатостраждального.
- 20 травня - день пам'яті мученика Акакія та явлення Хреста Господнього в небі над Єрусалимом.
- 21 травня - Тиждень 5-й після Великодня; день пам'яті апостола і євангеліста Іоана Богослова.
- 22 травня - Святителя Миколая, архієпископа Мир Лікійських.
- 23 травня - день пам'яті апостола Симона Зілота.
- 24 травня - день пам'яті рівноапостольних Кирила і Мефодія.
- 25 травня - Вознесіння Господнє; 40-й день після Великодня, четвер - перехідне;
- 26 травня - день пам'яті мучениці Глікерії.
- 27 травня - день пам'яті мученика Ісидора.
- 28 травня - Тиждень 7-й після Великодня; день пам'яті преподобного Пахомія Великого.
- 29 травня - день пам'яті сліпонародженого преподобного Теодора Освяченого.
- 30 травня - день пам'яті апостола Андроніка та інших з ним.
- 31 травня - день пам'яті мучеників Теодора, Петра, Діонісія, Андрія та інших.
Усі важливі травневі свята 2023
- 1 травня - День праці
- 8-9 травня - Дні пам'яті та примирення, присвячені пам'яті жертв Другої Світової війни
- 8 травня - Міжнародний день Червоного Хреста
- 9 травня - День Перемоги, День Європи (міжнародний)
- 14 травня - День матері
- 20 травня - День Європи (український); День банківських працівників; Усесвітній день метролога; Всесвітній день лікаря-травматолога
- 21 травня - Усесвітній день пам'яті людей, померлих від СНІДу; Всеукраїнський день працівників культури; День пам'яті жертв політичних репресій
- 23 травня - День Героїв
- 24 травня - День слов'янської писемності та культури
- 25 травня - День філолога
- 26 травня - День зварювальника
- 27 травня - День працівників видавництв, поліграфії та книгорозповсюдження
- 28 травня - День Києва; День хіміка; День прикордонника
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