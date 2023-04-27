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Церковний календар на травень 2023: які важливі дати та свята відзначатимемо

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Україна, Четвер 27 квітня 2023 16:45
Церковний календар на травень 2023: які важливі дати та свята відзначатимемо Які будуть вихідні та свята у травні 2023 (фото: pixabay.com)
Автор: Юлія Гаюк

У травні українці завжди мають багато подій, які можна відзначити, та дат, які варто пам'ятати. Цьогорічний церковний календар має кілька великих свят, які здебільшого пов'язані з післявеликоднім періодом

Повний календар державних і церковних свят - дивіться нижче в матеріалі Styler.

Церковні свята травня 2023

  • 1 травня - день пам'яті преподобного Іоанна Солунського.
  • 2 травня - день пам'яті преподобного Іоанна Печерника.
  • 3 травня - день пам'яті преподобного Теодора Трихіни.
  • 4 травня - день пам'яті священномученика Януарія та інших.
  • 5 травня - день пам'яті преподобного Теодора Сікіота і Віталія.
  • 6 травня - день пам'яті великомученика Георгія Побідоносця; день пам'яті Іверської ікони Божої Матері.
  • 7 травня - Тиждень 4-й після Великодня; день пам'яті мученика Сави Стратилата.
  • 8 травня - день пам'яті апостола Євангеліста Марка.
  • 9 травня - день пам'яті священномученика Василя, єпископа Амасійського; поминання померлих воїнів.
  • 10 травня - Преполовіння П'ятидесятниці; день пам'яті священномученика Симеона, єпископа Єрусалимського, родича Господнього.
  • 11 травня - день пам'яті апостолів Ясона і Сосіпатра, а також мученика Максима, Дади та інших.
  • 12 травня - день пам'яті дев'яти мучеників у Кизиці, преподобного Мемнона, Чудотворця.
  • 13 травня - день пам'яті апостола Якова, брата святого Іоанна Богослова.
  • 14 травня - Тиждень 5-й після Великодня; священномученика Макарія, митрополита Київського.
  • 15 травня - день пам'яті святого Атанасія Великого, архієпископа Олександрійського; перенесення мощей мучеників благовірних князів Бориса і Гліба.
  • 16 травня - день пам'яті мучеників Тимотея і Маври, а також преподобного Теодосія Печерського.
  • 17 травня - день пам'яті мучениці Пелагії.
  • 18 травня - день пам'яті мучениці Ірини, а також преподобного Никифора, ігумена мідійського.
  • 19 травня - день пам'яті праведного Іова багатостраждального.
  • 20 травня - день пам'яті мученика Акакія та явлення Хреста Господнього в небі над Єрусалимом.
  • 21 травня - Тиждень 5-й після Великодня; день пам'яті апостола і євангеліста Іоана Богослова.
  • 22 травня - Святителя Миколая, архієпископа Мир Лікійських.
  • 23 травня - день пам'яті апостола Симона Зілота.
  • 24 травня - день пам'яті рівноапостольних Кирила і Мефодія.
  • 25 травня - Вознесіння Господнє; 40-й день після Великодня, четвер - перехідне;
  • 26 травня - день пам'яті мучениці Глікерії.
  • 27 травня - день пам'яті мученика Ісидора.
  • 28 травня - Тиждень 7-й після Великодня; день пам'яті преподобного Пахомія Великого.
  • 29 травня - день пам'яті сліпонародженого преподобного Теодора Освяченого.
  • 30 травня - день пам'яті апостола Андроніка та інших з ним.
  • 31 травня - день пам'яті мучеників Теодора, Петра, Діонісія, Андрія та інших.

Усі важливі травневі свята 2023

  • 1 травня - День праці
  • 8-9 травня - Дні пам'яті та примирення, присвячені пам'яті жертв Другої Світової війни
  • 8 травня - Міжнародний день Червоного Хреста
  • 9 травня - День Перемоги, День Європи (міжнародний)
  • 14 травня - День матері
  • 20 травня - День Європи (український); День банківських працівників; Усесвітній день метролога; Всесвітній день лікаря-травматолога
  • 21 травня - Усесвітній день пам'яті людей, померлих від СНІДу; Всеукраїнський день працівників культури; День пам'яті жертв політичних репресій
  • 23 травня - День Героїв
  • 24 травня - День слов'янської писемності та культури
  • 25 травня - День філолога
  • 26 травня - День зварювальника
  • 27 травня - День працівників видавництв, поліграфії та книгорозповсюдження
  • 28 травня - День Києва; День хіміка; День прикордонника

Раніше ми розповідали, що не можна робити в період ретроградного Меркурія.

А ще писали про народні прикмети з голкою, яких дотримувалися наші предки.

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