Лунный календарь стрижек на май 2023: в какие дни нельзя идти в парикмахерскую
Наши предки опирались на лунные фазы с давних времен, чтобы планировать важные события своей жизни. Не секрет, что небесное светило определенным образом влияет на земную жизнь, поэтому поможет выбрать самый удачный день для процедур с волосами.
Какие дни в мае 2023 года будут удачными - читайте в материале Styler ниже.
Фазы Луны в мае 2023 года
- Полнолуние: 5 мая в 19:37 по киевскому времени
- Молодой месяц: 19 мая в 17:56 по киевскому времени
- Растущая Луна: 1-5 мая, а также 20-31 мая
- Убывающая Луна: с 6 по 18 мая
- Лунное затмение: 5 мая в 19:24 по киевскому времени
Самые удачные дни для похода в парикмахерскую
Лучшие дни для стрижки: 1, 20 и 25, 30 мая.
Для быстрого роста волос: 1-4, 20-22, 25-30 мая.
Для укрепления волос: 9, 25-29 мая.
Кардинальное изменение имиджа: 3, 11 и 18, 31 мая.
Удачные дни для покраски: 1-4, 10-12, 25, 27, 29-31 мая.
Оздоровительные процедуры для волос: 5-6, 14-15, 24 мая.
Неудачные дни для похода в парикмахерскую
Самыми неудачными днями для стрижки станут: 6, 14, 15, 24, 30 мая.
Кроме того, в эти дни не стоит производить какие-либо манипуляции с волосами.
Хорошие дни для других уходовых процедур
- Календарь стрижки и окрашивания волос: 1-3, 10, 11, 20, 23, 25, 27, 29-31
- Маникюр и педикюр: 1, 2, 20, 25, 30
- Похудение: 1-4, 20-31
- Удаление пигментных пятен, бородавок: 1, 2, 20, 25, 30.
- Эпиляция и депиляция: 14-17, 23-27.
- Массаж и процедуры от целлюлита: 3, 8-11, 16, 17, 23, 31.
Какие дни будут наиболее благоприятными энергетически
Благоприятные лунные дни для начала новых дел: 1, 3, 4, 20, 24, 25, 29, 30.
Неблагоприятные лунные дни для начала новых дел: 21, 22.
Энергетически неблагоприятные дни в мае 2023: 13, 15, 16, 21, 22.
Энергетически благоприятные дни по лунному календарю: 1, 3, 4, 6, 7, 10-12, 17, 18, 20, 24, 25, 29, 30.
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