Лунный календарь стрижек на май 2023: в какие дни нельзя идти в парикмахерскую

Наши предки опирались на лунные фазы с давних времен, чтобы планировать важные события своей жизни. Не секрет, что небесное светило определенным образом влияет на земную жизнь, поэтому поможет выбрать самый удачный день для процедур с волосами.

Какие дни в мае 2023 года будут удачными - читайте в материале Styler ниже.

Фазы Луны в мае 2023 года

Полнолуние: 5 мая в 19:37 по киевскому времени

5 мая в 19:37 по киевскому времени Молодой месяц: 19 мая в 17:56 по киевскому времени

19 мая в 17:56 по киевскому времени Растущая Луна: 1-5 мая, а также 20-31 мая

1-5 мая, а также 20-31 мая Убывающая Луна: с 6 по 18 мая

с 6 по 18 мая Лунное затмение: 5 мая в 19:24 по киевскому времени

Самые удачные дни для похода в парикмахерскую

Лучшие дни для стрижки: 1, 20 и 25, 30 мая.

Для быстрого роста волос: 1-4, 20-22, 25-30 мая.

Для укрепления волос: 9, 25-29 мая.

Кардинальное изменение имиджа: 3, 11 и 18, 31 мая.

Удачные дни для покраски: 1-4, 10-12, 25, 27, 29-31 мая.

Оздоровительные процедуры для волос: 5-6, 14-15, 24 мая.

Неудачные дни для похода в парикмахерскую

Самыми неудачными днями для стрижки станут: 6, 14, 15, 24, 30 мая.

Кроме того, в эти дни не стоит производить какие-либо манипуляции с волосами.

Хорошие дни для других уходовых процедур

Календарь стрижки и окрашивания волос: 1-3, 10, 11, 20, 23, 25, 27, 29-31

Маникюр и педикюр: 1, 2, 20, 25, 30

Похудение: 1-4, 20-31

Удаление пигментных пятен, бородавок: 1, 2, 20, 25, 30.

Эпиляция и депиляция: 14-17, 23-27.

Массаж и процедуры от целлюлита: 3, 8-11, 16, 17, 23, 31.

Какие дни будут наиболее благоприятными энергетически

Благоприятные лунные дни для начала новых дел: 1, 3, 4, 20, 24, 25, 29, 30.

Неблагоприятные лунные дни для начала новых дел: 21, 22.

Энергетически неблагоприятные дни в мае 2023: 13, 15, 16, 21, 22.

Энергетически благоприятные дни по лунному календарю: 1, 3, 4, 6, 7, 10-12, 17, 18, 20, 24, 25, 29, 30.