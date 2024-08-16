Міс Україна Всесвіт-2022 Вікторія Апанасенко вперше стала мамою і показала фото малюка

Українська модель Вікторія Апанасенко, яка перемогла на конкурсі краси "Міс Україна Всесвіт" у 2022 році, вперше стала мамою.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook-сторінку чоловіка красуні і заступника міністра цифрової трансформації України з розвитку ІТ-галузі Олександра Борнякова.

Так, коханий Апанасенко повідомив, що вони стали батьками дівчинки, яку подружжя назвало Емілією.

Пара показала перші фото малюка, однак обличчя донечки поки приховують емодзі.

"Кохана Вікторія Апанасенко, дякую тобі шалено за доньку. Еміліє, доню, ми з твоєю мамою на тебе дуже чекали. Від моменту появи ти робиш нас обох щасливими. І будеш робити це весь цей час, що нам залишився. Дуже хочу, щоб ти прочитала, коли подорослішаєш, цей допис і подивилася на нас, бо такий вигляд мають щасливі люди", - написав Борняков.

Чоловік Вікторії Апанасенко з малюком (фото: facebook.com/bornyakov)

Нагадаємо, Вікторія та Олександр одружилися 23 березня минулого року. Довгий час модель приховувала обранця від широкого загалу.

Про свою вагітність Апанасенко повідомила лише декілька днів тому, опублікувавши світлину, де вона позує з округлим животиком.

Вікторія Апанасенко та Олександр Борняков (фото: facebook.com/bornyakov)