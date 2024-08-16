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Мисс Украина Вселенная-2022 Виктория Апанасенко впервые стала мамой и показала фото малыша

Пятница 16 августа 2024 11:11
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Мисс Украина Вселенная-2022 Виктория Апанасенко впервые стала мамой и показала фото малыша Виктория Апанасенко (фото: instagram.com/crystal.viktoria)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинская модель Виктория Апанасенко, которая победила на конкурсе красоты "Мисс Украина Вселенная" в 2022 году, впервые стала мамой.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook-страницу мужа красавицы и заместителя министра цифровой трансформации Украины по развитию ИТ-отрасли Александра Борнякова.

Так, любимый Апанасенко сообщил, что они стали родителями девочки, которую супруги назвали Эмилией.

Пара показала первые фото малыша, однако лицо дочери пока скрывают эмодзи.

"Любимая Виктория Апанасенко, спасибо тебе безумно за дочь. Эмилия, доченька, мы с твоей мамой тебя очень ждали. С момента появления ты делаешь нас обоих счастливыми. И будешь делать это все это время, что нам осталось. Очень хочу, чтобы ты прочитала, когда повзрослеешь, это сообщение и посмотрела на нас, потому что так выглядят счастливые люди", - написал Борняков.

Мисс Украина Вселенная-2022 Виктория Апанасенко впервые стала мамой и показала фото малыша

Муж Виктории Апанасенко с малышом (фото: facebook.com/bornyakov)

Напомним, Виктория и Александр поженились 23 марта прошлого года. Долгое время модель скрывала избранника от широкой общественности.

О своей беременности Апанасенко сообщила лишь несколько дней назад, опубликовав фотографию, где она позирует с округлым животиком.

Мисс Украина Вселенная-2022 Виктория Апанасенко впервые стала мамой и показала фото малыша

Виктория Апанасенко и Александр Борняков (фото: facebook.com/bornyakov)

Недавно блогерша Верба показалась в белье на последних сроках беременности.

Также финалист "Холостячки" признался, почему на самом деле скрывает любимую.

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