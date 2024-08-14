Блогерка Верба показалася у білизні на останніх термінах вагітності: "Хочу бути красивою до кінця"
Юлія Верба, яка нещодавно розсекретила стать своєї майбутньої дитини, здивувала підписників сміливим контентом. Зірка соцмереж поділилася серією фото, на яких постала з кругленьким животом у самій лише білизні.
РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram блогерки розповідає про це детальніше.
Верба показалася у білизні на останніх термінах вагітності
На кадрах, які інфлюенсерка виклала у мережу, вона позувала у білизні чорного кольору. Сміливе вбрання дозволило дівчині продемонструвати вже чималенький животик, адже вже зовсім скоро вона вперше стане мамою. Знімки, як можна помітити були зроблені у гардеробній.
У підписі до світлин Юлія зазначила, що "хоче бути красивою до кінця" своєї вагітності.
"Останній місяць. Хочу бути красивою до кінця", - написала Верба.
Блогерка показала себе у білизні на останньому місяці вагітності (Фото: instagram.com/yuli.verbaaa)
Реакція мережі
Фанати блогерки продовжують активно реагувати на її сміливий "вагітний" контент. Ось деякі їхні коментарі:
- "Дуже красива вагітна"
- "Красунечка! Донька буде вся у маму"
- "Так виглядати на 9-му місяці, це треба бути чарівницею! Просто вау"
- "Найпрекрасніша фігура, яка тільки може бути у жінки"
- "Здорової тобі донечки!".
Що відомо про вагітність Верби та її особисте життя
Про вагітність зірка соцмереж оголосила у червні, опублікувавши у своєму блозі відповідні фото.
Блогерка розповіла про вагітність на початку літа (Фото: instagram.com/yuli.verbaaa)
Про заручини зі своїм обранцем Костянтином Юлія оголосила у жовтні минулого року. Тоді вона опублікувала романтичні знімки з обручкою та величезним букетом червоних троянд.
Про заручини зірка оголосила восени минулого року (Фото: instagram.com/yuli.verbaaa)
Раніше Юлія була у стосунках з блогером Денисом Притулою. Він задарював дівчину неабиякою кількістю подарунків.
В одному з інтерв'ю Верба заявляла, що колишній коханий презентував їй браслет Cartier, вартість якого становить близько 5-7 тисяч доларів. Такий коштовний презент він вирішив зробити дівчині на день народження.
Пара кілька разів розставалася, після чого відновлювала стосунки. Так тривало до тих пір, поки вони не розійшлися остаточно.
Нещодавно Остапчук розсекретив ім’я свого майбутнього малюка.
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