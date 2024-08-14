Блогерка Верба показалася у білизні на останніх термінах вагітності: "Хочу бути красивою до кінця"

Юлія Верба, яка нещодавно розсекретила стать своєї майбутньої дитини , здивувала підписників сміливим контентом. Зірка соцмереж поділилася серією фото, на яких постала з кругленьким животом у самій лише білизні.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram блогерки розповідає про це детальніше.

Верба показалася у білизні на останніх термінах вагітності

На кадрах, які інфлюенсерка виклала у мережу, вона позувала у білизні чорного кольору. Сміливе вбрання дозволило дівчині продемонструвати вже чималенький животик, адже вже зовсім скоро вона вперше стане мамою. Знімки, як можна помітити були зроблені у гардеробній.

У підписі до світлин Юлія зазначила, що "хоче бути красивою до кінця" своєї вагітності.

"Останній місяць. Хочу бути красивою до кінця", - написала Верба.

Блогерка показала себе у білизні на останньому місяці вагітності (Фото: instagram.com/yuli.verbaaa)

Реакція мережі

Фанати блогерки продовжують активно реагувати на її сміливий "вагітний" контент. Ось деякі їхні коментарі:

"Дуже красива вагітна"

"Красунечка! Донька буде вся у маму"

"Так виглядати на 9-му місяці, це треба бути чарівницею! Просто вау"

"Найпрекрасніша фігура, яка тільки може бути у жінки"

"Здорової тобі донечки!".

Що відомо про вагітність Верби та її особисте життя

Про вагітність зірка соцмереж оголосила у червні, опублікувавши у своєму блозі відповідні фото.

Блогерка розповіла про вагітність на початку літа (Фото: instagram.com/yuli.verbaaa)

Про заручини зі своїм обранцем Костянтином Юлія оголосила у жовтні минулого року. Тоді вона опублікувала романтичні знімки з обручкою та величезним букетом червоних троянд.

Про заручини зірка оголосила восени минулого року (Фото: instagram.com/yuli.verbaaa)

Раніше Юлія була у стосунках з блогером Денисом Притулою. Він задарював дівчину неабиякою кількістю подарунків.

В одному з інтерв'ю Верба заявляла, що колишній коханий презентував їй браслет Cartier, вартість якого становить близько 5-7 тисяч доларів. Такий коштовний презент він вирішив зробити дівчині на день народження.

Пара кілька разів розставалася, після чого відновлювала стосунки. Так тривало до тих пір, поки вони не розійшлися остаточно.