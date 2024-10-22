Мірошниченки здійснили мрію прийомної доньки: зворушливе відео

Інна зазначила, що це перший день народження дівчинки у родинному колі, з обіймами мами, тата, братів та сестри.

"Це твій перший день народження у родинному колі! Перший, коли обіймами будять мама, тато, брати та сестра. Перший, коли ти сама обрала подарунок і чекала його з нетерпінням! Перший, коли весь день буде тільки тобі і тільки так, як ти хочеш!" - написала багатодітна мама.

Вона опублікувала в мережі зворушливе відео, на якому показані перші кадри з Ангеліною в сім'ї.

А в Stories Мірошниченко показала, який ранок був у іменинниці: квартиру прикрасили кульками, а Ангеліну розбудили всі члени родини. Також був святковий торт зі свічкою.

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Також вона розсекретила, який подарунок вони із чоловіком подарували дівчинці на 9 років. Справа в тому, що донька мріяла про сережки. Кілька місяців тому їй прокололи вуха, і вона вибрала сережки, які вона хоче.

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Що відомо про прийомних дітей Мірошниченка

Зазначимо, що Інна та Тімур Мірошниченко у шлюбі 6 років. У них четверо дітей: двоє рідних (6-річна Мія та 4-річний Марко) та двоє усиновлених (9-річна Ангеліна та 3-річний Марсель).

На початку війни подружжя задумалося про усиновлення дитини, а через рік - влітку 2023 року - забрали з дитячого будинку у Житомирі 2-річного Марселя. Хлопчик мав непросту історію появи на світ - він народився глибоко недоношеним і з безліччю діагнозів. Однак це не збентежило зіркових батьків, і вони щодня доводять, що дива трапляються.

На сьогоднішній день Марсель переніс кілька операцій, але на цьому подружжя не зупиняється.

Минулого року Інна заявила, що вона усиновлюватиме другу дитину. Вона знову пройшла спеціальні курси, щоб офіційно стати кандидатом на усиновлення. За висновками комісії сім'ї дозволили усиновити дівчинку у віці 8-10 років без соціальної історії.

На початку літа 2024 року Тімур заявляв, що вони вже перебувають на фінішній прямій, а за кілька днів пара показала 8-річну Ангеліну, яку вони перевезли до України. На той момент вона жила в Польщі, оскільки дитячий заклад, у якому вона перебувала, евакуювали у 2022 році.

Офіційно пара завершила процес удочеріння у вересні 2024 року.

Інна та Тімур Мірошниченки з дітьми (фото: instagram.com/_inna_mi_)