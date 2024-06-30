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"Наш ангел". Інна Мірошниченко вперше показала обличчя названої донечки та розповіла про їхнє знайомство

Неділя 30 червня 2024 11:45
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"Наш ангел". Інна Мірошниченко вперше показала обличчя названої донечки та розповіла про їхнє знайомство Родина Мірошниченків (фото: instagram.com/_inna_mi_)
Автор: Іванна Пашкевич

Дружина ведучого Тімура Мірошниченка Інна вперше показала обличчя названої донечки і розповіла історію знайомства дівчинки з родиною.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram знаменитості.

Так, зі слів Інни, 15 травня, у Міжнародний день сім’ї, вона їхала у справах і застрягла в заторі.

Тоді зірка вирішила не витрачати час і подзвонити в одну зі служб у справах дітей.

"Трубку підняли, а я не очікувала. Прошу почекати і починаю швидко за кермом заходити на сайт Мінсоцполітики, сортувати анкети дітей за віком 8-12, і першою серед всіх бачу її імʼя. Ангеліна. Ангел-Інна. Це наш ангел, точно наш”, - пригадала Мірошниченко.

"Питаю, чи актуальна анкета? "Так. Краще приїжджайте. Поговоримо. Я дуже хочу, аби всі мої діти були в сім’ях". Це мене так зачепило…", - зізналася дружина ведучого.

&quot;Наш ангел&quot;. Інна Мірошниченко вперше показала обличчя названої донечки та розповіла про їхнє знайомство

Названа донька Мірошниченків (фото: instagram.com/_inna_mi_)

Також вона додала, що їй з чоловіком було страшно чути історію та медичний висновок дівчинки, однак подружжя жодного разу не подумало про те, щоб подивитися ще на когось.

"Це наша Ангеліна. Бо ми одразу знали: перша анкета, яка буде актуальною, - це анкета нашої дитини. Далі було півтора місяці служб, розпоряджень, документів, погоджень і 1600 км в один бік для побачення.

Багатодітна матуся зізналася, що десятки разів плакала від вдячності людям, які допомагали, робили все, що в їхніх силах, аби пришвидшити це.

Попереду, говорить вона, ще багато бюрократії, але "все це такі дрібниці, коли ти бачиш, що дитина отримала те, про що так сильно мріяла, - сім’ю".

Нагадаємо, зіркове подружжя виховує також 6-річну доньку Мію, 5-річного сина Марка та названого сина Марселя, якого вони усиновили минулого літа.

Раніше Інна Мірошниченко розповідала, як їхній названій донечці дався переїзд.

Також вона відповіла на хейт через усиновлення другої дитини.

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Тимур Мірошниченко
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