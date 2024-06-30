"Наш ангел". Інна Мірошниченко вперше показала обличчя названої донечки та розповіла про їхнє знайомство

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram знаменитості.

Так, зі слів Інни, 15 травня, у Міжнародний день сім’ї, вона їхала у справах і застрягла в заторі.

Тоді зірка вирішила не витрачати час і подзвонити в одну зі служб у справах дітей.

"Трубку підняли, а я не очікувала. Прошу почекати і починаю швидко за кермом заходити на сайт Мінсоцполітики, сортувати анкети дітей за віком 8-12, і першою серед всіх бачу її імʼя. Ангеліна. Ангел-Інна. Це наш ангел, точно наш”, - пригадала Мірошниченко.

"Питаю, чи актуальна анкета? "Так. Краще приїжджайте. Поговоримо. Я дуже хочу, аби всі мої діти були в сім’ях". Це мене так зачепило…", - зізналася дружина ведучого.

Названа донька Мірошниченків (фото: instagram.com/_inna_mi_)

Також вона додала, що їй з чоловіком було страшно чути історію та медичний висновок дівчинки, однак подружжя жодного разу не подумало про те, щоб подивитися ще на когось.

"Це наша Ангеліна. Бо ми одразу знали: перша анкета, яка буде актуальною, - це анкета нашої дитини. Далі було півтора місяці служб, розпоряджень, документів, погоджень і 1600 км в один бік для побачення.

Багатодітна матуся зізналася, що десятки разів плакала від вдячності людям, які допомагали, робили все, що в їхніх силах, аби пришвидшити це.

Попереду, говорить вона, ще багато бюрократії, але "все це такі дрібниці, коли ти бачиш, що дитина отримала те, про що так сильно мріяла, - сім’ю".

Нагадаємо, зіркове подружжя виховує також 6-річну доньку Мію, 5-річного сина Марка та названого сина Марселя, якого вони усиновили минулого літа.