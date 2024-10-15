ua en ru
Вт, 15 жовтня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Багатодітний батько Тімур Мірошниченко чесно відповів, чи готовий він піти на фронт

Вівторок 15 жовтня 2024 16:18
UA EN RU
Багатодітний батько Тімур Мірошниченко чесно відповів, чи готовий він піти на фронт Тімур Мірошниченко (фото: instagram.com/timur.miroshnychenko)
Автор: Катерина Собкова

Популярний український телеведучий Тімур Мірошниченко відверто розповів, чи готовий він взяти до рук зброю та піти воювати на фронт у разі потреби.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на його інтерв'ю "Апострофу".

Як відомо, знаменитість є багатодітним батьком, і зараз має відстрочку через те, що має чотирьох неповнолітніх дітей.

На запитання журналістки, як він ставиться до мобілізації, а також чи він готовий піти служити, якщо потрібно буде, він відповів лаконічно.

"Щодо мобілізації, то якщо буде потрібно, то я готовий піти воювати", - коротко і ясно окреслив свою позицію Тімур.

Що відомо про прийомних дітей Мірошниченко

Тімур та його дружина, адвокат та блогерка Інна Мірошниченко виховують 4 дітей. Біологічними є лише двоє з них - 6-річна Мія та 4-річний Марко. А 3-річного Марселя та 8-річну Ангеліну вони усиновили або, як самі кажуть, "народили серцем".

Багатодітний батько Тімур Мірошниченко чесно відповів, чи готовий він піти на фронт

Інна та Тімур з дітьми (фото: instagram.com/_inna_mi_)

У липні 2023 року подружжя забрало 2-річного Марселя з дитбудинку в Житомирі. Незважаючи на те, що у хлопчика безліч діагнозів, прийомні батьки не здаються і радіють кожній новій навичці свого сина.

У листопаді 2023 року хлопчик переніс серйозну операцію. На сьогоднішній день він не лише почав говорити нові слова, а й щасливо посміхається та дуже любить своїх батьків. А кілька тижнів тому Марселю зробили другу операцію.

Багатодітний батько Тімур Мірошниченко чесно відповів, чи готовий він піти на фронт

Марсель (фото: instagram.com/_inna_mi_)

Минулого року Інна заявила, що вона усиновлюватиме другу дитину. Для цього їй потрібно було повторно пройти спеціальні курси, щоб стати кандидатом.

Багатодітний батько Тімур Мірошниченко чесно відповів, чи готовий він піти на фронт

Мія та Марко (фото: instagram.com/timur.miroshnychenko)

У квітні 2024 року адвокат розповідала, що вже офіційно ним стала. Головна складність полягала в тому, що дитину, яка могла б стати частиною їхньої родини, важко було відшукати. Сім'я отримала від експертів рекомендацію, де чітко йдеться про те, що це має бути дівчинка у віці 8-10 років і без соціальної історії.

Багатодітний батько Тімур Мірошниченко чесно відповів, чи готовий він піти на фронт

Ангеліна (фото: instagram.com/timur.miroshnychenko)

З 8-річною Ангеліною пара вперше познайомилася через ZOOM, адже вона на той момент жила у Польщі. Туди після початку повномасштабного вторгнення РФ евакуювали заклад, де вона перебувала.

У червні стало відомо, що родина удочерила дівчинку та привезла її до України.

Багатодітний батько Тімур Мірошниченко чесно відповів, чи готовий він піти на фронтБагатодітний батько Тімур Мірошниченко чесно відповів, чи готовий він піти на фронт

Інна та Тімур з дітьми (фото: instagram.com/_inna_mi_)

Раніше Інна Мірошниченко пояснила, чому її доньки навчатимуться у різних класах.

Також Мірошниченко розповів про ревнощі між дітьми у великій родині.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини шоу-бізнесу Тимур Мірошниченко Зірки шоу-бізнесу
NEWS
В армії Росії формують "особливий бурятський батальйон" з військових КНДР, - джерела
В армії Росії формують "особливий бурятський батальйон" з військових КНДР, - джерела