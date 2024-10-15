Багатодітний батько Тімур Мірошниченко чесно відповів, чи готовий він піти на фронт
Популярний український телеведучий Тімур Мірошниченко відверто розповів, чи готовий він взяти до рук зброю та піти воювати на фронт у разі потреби.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на його інтерв'ю "Апострофу".
Як відомо, знаменитість є багатодітним батьком, і зараз має відстрочку через те, що має чотирьох неповнолітніх дітей.
На запитання журналістки, як він ставиться до мобілізації, а також чи він готовий піти служити, якщо потрібно буде, він відповів лаконічно.
"Щодо мобілізації, то якщо буде потрібно, то я готовий піти воювати", - коротко і ясно окреслив свою позицію Тімур.
Що відомо про прийомних дітей Мірошниченко
Тімур та його дружина, адвокат та блогерка Інна Мірошниченко виховують 4 дітей. Біологічними є лише двоє з них - 6-річна Мія та 4-річний Марко. А 3-річного Марселя та 8-річну Ангеліну вони усиновили або, як самі кажуть, "народили серцем".
Інна та Тімур з дітьми (фото: instagram.com/_inna_mi_)
У липні 2023 року подружжя забрало 2-річного Марселя з дитбудинку в Житомирі. Незважаючи на те, що у хлопчика безліч діагнозів, прийомні батьки не здаються і радіють кожній новій навичці свого сина.
У листопаді 2023 року хлопчик переніс серйозну операцію. На сьогоднішній день він не лише почав говорити нові слова, а й щасливо посміхається та дуже любить своїх батьків. А кілька тижнів тому Марселю зробили другу операцію.
Марсель (фото: instagram.com/_inna_mi_)
Минулого року Інна заявила, що вона усиновлюватиме другу дитину. Для цього їй потрібно було повторно пройти спеціальні курси, щоб стати кандидатом.
Мія та Марко (фото: instagram.com/timur.miroshnychenko)
У квітні 2024 року адвокат розповідала, що вже офіційно ним стала. Головна складність полягала в тому, що дитину, яка могла б стати частиною їхньої родини, важко було відшукати. Сім'я отримала від експертів рекомендацію, де чітко йдеться про те, що це має бути дівчинка у віці 8-10 років і без соціальної історії.
Ангеліна (фото: instagram.com/timur.miroshnychenko)
З 8-річною Ангеліною пара вперше познайомилася через ZOOM, адже вона на той момент жила у Польщі. Туди після початку повномасштабного вторгнення РФ евакуювали заклад, де вона перебувала.
У червні стало відомо, що родина удочерила дівчинку та привезла її до України.
Інна та Тімур з дітьми (фото: instagram.com/_inna_mi_)