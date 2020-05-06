Миллионы пенсионеров ждет неприятный сюрприз с индексацией: кого оставят ни с чем

Пенсии в Украине пересчитают в результате индексации. И хотя в ПФУ назвали цифру в 11% - именно на столько повысят выплаты, на деле все не так уж и радужно. Кто останется без повышения пенсии после майской индексации - читайте в материале Styler.

В Украине на сегодня 11,4 млн пенсионеров, но денежную прибавку на своем счету увидят только 6,9 млн. То есть, 4,5 млн пенсионеров индексация фактически не коснется, хотя ее и проведут. Все дело в том, как будет проводиться перерасчет.

К первой категории относятся украинцы, которые мало зарабатывали во время своей трудовой деятельности, пишет Obozrevatel.

Все пенсии украинцам считают по такой формуле: среднюю зарплату за 3 года (ее называет ПФУ) умножают на соотношение своей зарплаты к средней, умножают на стаж в годах и умножают на 1%.

Пенсионерам, которые выходили на отдых с низкой зарплатой, до минимальной пенсии доплачивали. То есть, если размер их основной пенсии (после расчета по формуле) меньше 1638 грн ("минималка" на 2020 год), то до этой суммы им добавляли деньги. А вот эти 11% будут после индексации добавлять не до 1638 грн, а до "основной пенсии". Поэтому даже после индексации в мае огромное число пенсионеров продолжат получать свои 1638 грн.

А вот пенсионеров, что выполнили полное требование по стажу (30 лет для женщин и 35 - для мужчин), ждет хорошая новость. С мая размер минимальной пенсии для них повысят до 2100 грн.

Вторая категория - "спецпенсии". Это украинцы, что выходили на отдых по специальным законам. Это силовики, судьи, прокуроры, нардепы и еще целый ряд категорий. Их майская индексация не коснется.

Третья категория - пенсионеры, что получают надбавки за дополнительный стаж (больше 35 лет мужчины и больше 30 лет - женщины). Индексировать им будут размер основной пенсии (без учета надбавок), то есть для них размер доплаты составит гораздо меньше 11% или вообще нивелируется.

Таким образом, без фактических доплат в мае рискуют остаться миллионы бедных украинцев, которые получали невысокую зарплату. К примеру если мужчина со стажем в 34 года имеет низкий показатель зарплаты, то на прибавку ему вряд ли можно рассчитывать. К примеру, в 2019 году 1,9 миллиона украинцев с минимальной пенсией не получили доплат после индексации.

Отметим, что ранее индексацию планировали провести в марте, позже перерасчет пенсий перенесли на сентябрь, а затем - на май.

Ранее мы писали, что некоторые пенсионеры могут получить до 9 тысяч ежемесячной доплаты каждый месяц.