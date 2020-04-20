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Пенсионеров ждет неприятный сюрприз с индексацией: кто останется ни с чем

STYLERЖизнь    20.04.2020 - 13:42
Пенсионеров ждет неприятный сюрприз с индексацией: кто останется ни с чем
Пенсии в Украине (коллаж: РБК-Украина)

Пенсия в Украине будет повышена после весенней индексации, но не для всех

Пенсии в Украине будут повышены в результате автоматической индексации в мае, но некоторые категории украинцев могут остаться без доплат. Кому не повысят пенсию этой весной - в материале Styler.

Так, в результате индексации в мае 2020 прибавку получат 10,2 миллиона украинских пенсионеров из общего числа получателей выплат (11,4 миллиона). При этом средний размер доплат составит 260 гривен. Минимальная выплата по стажу будет повышена в конце весны до 2100 гривен.

При этом на 11% будет повышен расчетный размер пенсии - ту что заработали - а не ту, которую по факту получает человек. И если благодаря дополнительным прибавкам к пенсии фактические выплаты уже на 11% выше, то индексация на окончательную сумму влияния не окажет.

Для каких категорий индексация в мае не повлияет на размер пенсии:

  • пенсионеров, у кого фактический размер пенсии выше, чем расчетный;
  • если пенсию получают по "специальным" условиям.

Отметим, что ранее индексацию планировали провести в марте, позже перерасчет пенсий перенесли на сентябрь, а затем - на май.

Ранее мы писали, кто не сможет получить "карантинную тысячу" по той или иной причине.

Также мы сообщали, какие доплаты ждут украинцев уже в мае.

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