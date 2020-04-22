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Пенсионеры будут получать по две пенсии: Шмыгаль раскрыл детали

STYLERЖизнь    22.04.2020 - 16:32
Пенсионеры будут получать по две пенсии: Шмыгаль раскрыл детали
Пенсии в Украине (коллаж: РБК-Украина)

Пенсии в Украине будут начисляться сразу по двум системам

Пенсии в Украине в будущем будут платить по смешанной системе. Таким образом украинцы после выхода на заслуженный отдых смогут получать две пенсии одновременно. Денис Шмыгаль в интервью РБК-Украина рассказал, о наработках в пенсионной реформе, которой сейчас занимается Министерство социальной политики.

Так, по словам премьер-министра, в Украине готовятся к внедрению страховой системы, но и полная отмена солидарной системы (такой, как сейчас) не предусматривается.

Шмыгаль говорит, что многие страны давно и успешно работают по такой системе, когда помимо отчислений от зарплаты всех граждан в Пенсионный фонд, каждый человек может самостоятельно откладывать определенную сумму лично себе на пенсию.

При этом основная доля пенсии все же будет приходиться на солидарную систему. А вот накопление будет бонусом - им можно будет распоряжаться на свое усмотрение - либо снять сразу, либо получать частями.

Но это долгосрочные перспективы, а в ближайшей - правительство будет ориентироваться на бюджетную поддержку пенсионеров. Это касается прибавки по 500 грн пенсионерам старше 80 лет, выплаты "карантинной тысячи", а также индексации, которую проведут в мае.

Ранее мы писали, кто получит в мае прибавку к пенсии после индексации, а кто и по каким причинам останется без доплат.

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