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Пенсионерам в Украине могут доплачивать по 9 тысяч: как получить надбавку

STYLERЖизнь    04.05.2020 - 11:57
Пенсионерам в Украине могут доплачивать по 9 тысяч: как получить надбавку
Пенсия в Украине (коллаж: РБК-Украина)

Пенсионеры в Украине могут добиться существенных прибавок к выплатам

Пенсии в Украине могут быть повышены на 9 тысяч гривен для некоторых категорий. Касается это пенсионеров-чернобыльцев, которые уже начали добиваться от государства получения положенной им по закону надбавки.

Так, Большой палатой Верховного суда было принято решение удовлетворить иск в образцовом деле №240/4937/18 по иску пенсионера из Овруцкого района Житомирской области. Мужчина подал в суд на местное управление Пенсионного фонда еще в 2018 году, когда ему перестали выплачивать положенные законом надбавки.

Так, согласно ст. 39 Закона Украины "О статусе граждан, пострадавших вследствие чернобыльской катастрофы" речь идет о надбавках в размере двух минимальных зарплат (на сегодня 9,4 тысячи гривен).

Кассационный административный суд удовлетворил требование истца, назначив ему доплату, но не по ЗУ "О статусе чернобыльцев", а по постановлению Кабмина №1210, где суммы надбавок в разы меньше (от 5 до 13 гривен), пишет Страна.

Но загвоздка в том, что в 2018 году Конституционный суд признал постановление Кабмина неконституционным, фактически вернув действие 39 статьи, где было сказано о доплатах в несколько тысяч. Тем не менее постановление №1210 продолжает действовать, но прецедент показал, что справедливости добиться можно.

Большая палата Верховного суда посчитала, что такая практика является ошибочной. Причем это решение является образцовым, то есть означает, что ПФУ должен осуществить перерасчет всем пенсионерам, оказавшимся в такой же ситуации, как и истец, подавший на фонд в суд.

Верховный суд постановил обязать Овруцкое управление ПФ начислить доплаты истцу с 17 июня 2018 года (то есть, почти за 2 года).

Доплаты, согласно ЗУ "О статусе чернобыльцев", должны составлять:

  • работающим на территориях радиоактивного загрязнения в зоне "безусловного отселения" 3 минимальные зарплаты, в зоне "добровольного отселения" - 2 "минималки", в зоне усиленного радиационного контроля - 1 минимальная зарплата.
  • пенсионерам, работающим на загрязненных территориях, сумма оплаты должна быть повышена на 25%
  • неработающим пенсионерам - доплата в размере двух минимальных зарплат.

Юристы говорят, что Пенсионный фонд вряд ли добровольно будет делать перерасчет, но пенсионеры могут в суде добиваться справедливости, получая вместо 5 гривен 9 тысяч.

Ранее мы писали, что у некоторых пенсионеров могут возникнуть сложности с выплатой "карантинной тысячи".

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