Мільйони пенсіонерів чекає неприємний сюрприз з індексацією: кого залишать ні з чим

Пенсії в Україні перерахують у результаті індексації. І хоча в ПФУ назвали цифру в 11% - саме на стільки підвищать виплати, насправді все не так вже й райдужно. Хто залишиться без підвищення пенсії після травневої індексації - читайте в матеріалі Styler.

В Україні на сьогодні 11,4 млн пенсіонерів, але грошову надбавку на своєму рахунку побачать лише 6,9 млн. Тобто, 4,5 млн пенсіонерів індексація фактично не торкнеться, хоча її і проведуть. Вся справа в тому, як буде проводитися перерахунок.

До першої категорії відносяться українці, які мало заробляли під час своєї трудової діяльності, пише Obozrevatel.

Всі пенсії українцям рахують за такою формулою: середню зарплату за 3 роки (її називає ПФУ) множать на співвідношення своєї зарплати до середньої, множать на стаж у роках і множать на 1%.

Пенсіонерам, які виходили на відпочинок з низькою зарплатою, до мінімальної пенсії доплачували. Тобто, якщо розмір їх основної пенсії (після розрахунку за формулою) менш як 1638 грн ("мінімалка" на 2020 рік), то до цієї суми їм додавали гроші. А ось ці 11% будуть після індексації додавати не до 1638 грн, а до "основної пенсії". Тому навіть після індексації у травні величезне число пенсіонерів продовжить отримувати свої 1638 грн.

А от пенсіонерів, що виконали повну вимогу щодо стажу (30 років для жінок та 35 - для чоловіків), чекає гарна новина. З травня розмір мінімальної пенсії для них підвищать до 2100 грн.

Друга категорія - "спецпенсії". Це українці, що виходили на відпочинок за спеціальними законами. Це силовики, судді, прокурори, нардепи і ще цілий ряд категорій. Їх травнева індексація не торкнеться.

Третя категорія - пенсіонери, що отримують надбавки за додатковий стаж (понад 35 років чоловіки і понад 30 років - жінки). Індексувати їм будуть основний розмір пенсії (без урахування надбавок), тобто для них розмір доплати становитиме набагато менш як 11% або взагалі нівелюється.

Таким чином, без фактичних доплат у травні ризикують залишитися мільйони бідних українців, які отримували невисоку зарплату. Приміром, якщо чоловік зі стажем у 34 роки має низький показник зарплати, то на надбавку йому навряд чи можна розраховувати. Приміром, у 2019 році 1,9 мільйона українців з мінімальною пенсією не отримали доплат після індексації.

Відзначимо, що раніше індексацію планували провести в березні, пізніше перерахунок пенсій перенесли на вересень, а потім - на травень.

Раніше ми писали, що деякі пенсіонери можуть отримати до 9 тисяч щомісячної доплати щомісяця.