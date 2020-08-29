Михалок наконец обратился к белорусам с пламенной речью

Сергей Михалок (фото: instagram.com/sergey.mikhalok)

Сергей Михалок потребовал новых выборов

Сергей Михалок из-за протестов в Беларуси снял видеообращение к жителям страны. Музыкант заявил, что не признает официальные результаты президентских выборов и настаивает на повторных выборах. Соответствующее видеообращение было опубликовано на видеохостинге YouTube.

"Конечно же, мы не признаем официальные результаты выборов в нашей родной Беларуси в 2020 году и считаем, что гражданин Лукашенко не является легитимным и законным руководителем нашей страны. Мы настаиваем на новых, честных, справедливых демократических выборах", - заявил лидер музыкальной группы Brutto.

Сергей Михалок из-за протестов в Беларуси снял видео

В комментариях под опубликованным видео отметили, что позиция музыканта была ясна еще до этого ролика.

"Не знаю почему все ждали реакции Михалка. Сергей уже давно все сказал еще "кавером" на песню про Буратино. Он тормошил белорусов десятилетия, песен написал еще на 3 революции вперед", - написал один из пользователей YouTube.

Напомним, ранее Госдеп США заявил, что Беларусь должна провести свободные и честные выборы. При этом они должны пройти с привлечением независимых наблюдателей.

Также мы писали, что президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил ответить на возможные санкции со стороны ряда стран и заявил, что страну пугать не надо.