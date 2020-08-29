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Міхалок нарешті звернувся до білорусів з полум'яною промовою

Білорусь, Мінськ, Субота 29 серпня 2020 11:21
Міхалок нарешті звернувся до білорусів з полум'яною промовою
Сергій Міхалок (фото: instagram.com/sergey.mikhalok)
Автор: Анна Кисельова

Сергій Міхалок зажадав нових виборів

Сергій Міхалок через протести у Білорусі зняв відеозвернення до жителів країни. Музикант заявив, що не визнає офіційні результати президентських виборів і наполягає на повторних виборах. Відповідне відеозвернення було опубліковано на відеохостингу YouTube.

"Звичайно ж, ми не визнаємо офіційні результати виборів у нашій рідній Білорусі у 2020 році та вважаємо, що громадянин Лукашенко не є легітимним і законним керівником нашої країни. Ми наполягаємо на нових, чесних, справедливих демократичних виборах", - заявив лідер музичної групи Brutto.

Сергій Міхалок через протести у Білорусі зняв відео

У коментарях під опублікованим відео відзначили, що позиція музиканта була зрозуміла ще до цього ролика.

"Не знаю чому всі чекали реакції Міхалка. Сергій вже давно все сказав ще "кавером" на пісню про Буратіно. Він термосив білорусів десятиліття, пісень написав ще на 3 революції вперед", - написав один з користувачів YouTube.

Нагадаємо, раніше Держдеп США заявив, що Білорусь повинна провести вільні та чесні вибори. При цьому вони повинні пройти з залученням незалежних спостерігачів.

Також ми писали, що президент Білорусі Олександр Лукашенко пригрозив відповісти на можливі санкції з боку ряду країн і заявив, що країну лякати не треба.

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Новини України Олександр ЛукашенкоСергей МихалокБілорусьпрезидентські вибори
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