Лукашенко заявил, что "вакханалия" с протестами в Беларуси заканчивается

Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что "вакханалия" с протестами в стране заканчивается. Он заявил, что сейчас пришло время заниматься экономикой.

Об этом сообщает ТАСС.

Так, в пятницу глава Беларуси совершил рабочую поездку на предприятие ООО "Савушкин-Орша".

"Вакханалия" с протестами в Беларуси заканчивается, пришло время заниматься экономикой", - сказал Лукашенко.

Глава Беларуси заявил, что за свое мнение "ломать людей" не будут.

"Вот журналисты стоят. У них у половины может быть свое мнение, но они же не ходят по улицам и не достают страну в то время, как гусеницы лязгают за пределами", - сказал он.

Отметим, в четверг, 27 августа, после 19:00 на площади Независимости в Минске снова произошел разгон мирной акции протеста и задержания. Так, в столице Беларуси задержали 212 человек, а в регионах - еще пять.

По данным Белорусской ассоциации журналистов, на акциях в четверг задержали около 50 представителей как местных, так и иностранных СМИ: "БелТА", БелаПАН, TUT.BY, "Наша Нiва", Белсат, Reuters, AP, DW, BBC, AFP.

При этом в пресс-службе Министерства внутренних дел республики подчеркивали, что журналистов не задерживали, а доставили для проверки документов.

Напомним, вечером в четверг было известно о задержании более 150 участников акций протеста в Беларуси, среди которых были и журналисты.

Как писало РБК-Украина, белорусская милиция открыла более 230 уголовных дел за участие несовершеннолетних в акциях протеста.