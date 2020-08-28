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Беларусь должна провести свободные и честные выборы, - Госдеп США

Пятница 28 августа 2020 16:47
Беларусь должна провести свободные и честные выборы, - Госдеп США
Фото: Стивен Биген (flickr.com/fordschool)
Автор: РБК-Украина

В Беларуси необходимо провести свободные и честные президентские выборы. При этом они должны пройти с привлечением независимых наблюдателей.

Об этом заявил заместитель государственного секретаря США Стивен Биген на специальном заседании постоянного совета ОБСЕ.

"Во-первых, необходимо немедленно прекратить насилие против белорусов, а также освободить всех несправедливо задержанных. Во-вторых, народ Беларуси должен иметь возможность для самоопределения и выбрать своих лидеров путем действительно свободных и справедливых выборов под независимым наблюдением", - заявил он.

Он также добавил, что для всего мира очевидно, что президентские выборы в Беларуси были сфальсифицированы.

"Соединенные Штаты твердо поддерживают право белорусов требовать от правительства соблюдения принципов и стандартов ОБСЕ относительно свободных и справедливых выборов и защиты прав человека", - отметил Биген.

Он также подчеркнул, что США не намерены контролировать или избирать судьбу белорусского народа.

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил ответить на возможные санкции со стороны ряда стран и заявил, что страну пугать не надо.

Кроме того, в ЕС не признали результаты выборов в Беларуси и начали работу над санкциями.

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