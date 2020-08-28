Мы им покажем санкции: Лукашенко пригрозил ответом на санкционные ограничения

Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)

Президент Александр Лукашенко пригрозил ответить на возможные санкции со стороны ряда стран против Беларуси. Он также заявил, что страну пугать не надо.

Об этом сообщает БЕЛТА.

"Вот мы им сейчас покажем, что такое санкции. Если они еще в Китай и Россию через нас (поляки и литовцы) барражировали, сейчас они будут летать или через Балтику, или Черное море торговать с Россией и прочее. А по санкционной продукции (на ту продукцию, на которую Россия ввела эмбарго) - пусть даже не мечтают. Мы им покажем, что такое санкции", - заявил Лукашенко.

При этом он отметил, что поручил правительству внести предложение о переориентации всех торговых потоков с портов Литвы на другие.

"Вот мы и посмотрим, как они будут жить. 30% литовского бюджета формируют наши грузопотоки через Литву. Что еще надо?", - добавил он.

Напомним, правительство Эстонии утвердило санкции против чиновников Беларуси.

Кроме того, Литва включила в санкционный список президента Беларуси Александра Лукашенко и еще 117 белорусских чиновников.