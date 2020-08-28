ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Мы им покажем санкции: Лукашенко пригрозил ответом на санкционные ограничения

Минск, Пятница 28 августа 2020 14:29
Мы им покажем санкции: Лукашенко пригрозил ответом на санкционные ограничения
Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: РБК-Украина

Президент Александр Лукашенко пригрозил ответить на возможные санкции со стороны ряда стран против Беларуси. Он также заявил, что страну пугать не надо.

Об этом сообщает БЕЛТА.

"Вот мы им сейчас покажем, что такое санкции. Если они еще в Китай и Россию через нас (поляки и литовцы) барражировали, сейчас они будут летать или через Балтику, или Черное море торговать с Россией и прочее. А по санкционной продукции (на ту продукцию, на которую Россия ввела эмбарго) - пусть даже не мечтают. Мы им покажем, что такое санкции", - заявил Лукашенко.

При этом он отметил, что поручил правительству внести предложение о переориентации всех торговых потоков с портов Литвы на другие.

"Вот мы и посмотрим, как они будут жить. 30% литовского бюджета формируют наши грузопотоки через Литву. Что еще надо?", - добавил он.

Напомним, правительство Эстонии утвердило санкции против чиновников Беларуси.

Кроме того, Литва включила в санкционный список президента Беларуси Александра Лукашенко и еще 117 белорусских чиновников.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Александр ЛукашенкоБеларусьСанкции
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь