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У Михайла Саакашвілі нове кохання: хто така Ліза Ясько

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Субота 02 жовтня 2021 12:40
У Михайла Саакашвілі нове кохання: хто така Ліза Ясько Фото: Ліза Ясько (facebook.com/lisayasko.ukraine)
Автор: Роман Мирончук

Михайло Саакашвілі повернувся до Грузії, де його затримали, оскільки на нього заведено кілька справ. При цьому нардеп з партії "Слуга народу" Ліза Ясько зізналася, що у них з Саакашвілі роман.

Про це Ясько заявила на своїй сторінці в Facebook Facebook.

Вона опублікувала відео разом з Михайлом Саакашвілі, яке вони записали ще до його поїздки до Грузії. На ньому екс-президент Грузії зізнався про свої стосунки з українкою. Ясько також підтвердила це.

Варто зазначити, що чутки про їхні стосунки ходили вже давно, коли Ясько ще була керівником Постійної делегації Верховної Ради в ПАРЄ. При цьому у Саакашвілі є дружина Сандра Рулофс, з якою вони, наскільки відомо, не розлучені. Пара одружилася в 1993 році і у них є двоє дітей.

Хто така Ліза Ясько

Ясько закінчила філософський факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Вона магістр політології. Вона також закінчила школу державного управління Блаватника в Оксфордському університеті.

У Михайла Саакашвілі нове кохання: хто така Ліза Ясько

Під час навчання в Оксфорді була президентом Української спільноти Оксфордського університету. Засновниця ініціативи "Yellow Blue Strategy".

Дівчина працювала в Міністерстві з питань діджиталізації, культури, медіа та спорту Великобританії. Також вона працювала в CFC Consulting, Українському кризовому медіа-центрі, в команді стратегічних комунікацій Адміністрації президента України.

У Михайла Саакашвілі нове кохання: хто така Ліза Ясько

У 2019 році вона стала народним депутатом від Партії "Слуга народу". У вересні того ж року року Ясько обрали головою постійної делегації Верховної Ради України в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ).

У Михайла Саакашвілі нове кохання: хто така Ліза Ясько

Ліза Ясько (фото: facebook.com/lisayasko.ukraine)

Нагадаємо, у Саакашвілі пояснили, чому він повернувся до Грузії.

Ми також писали про те, що прокуратора Грузії заявила про те, що екстрадиція Саакашвілі в Україну неможлива.

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Міхеіл Саакашвілі Лиза Ясько
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