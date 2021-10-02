У Саакашвили объяснили, почему он вернулся в Грузию

Михаил Саакашвили осознавал, что может быть арестован, но вернулся в страну ради ее благополучия. В пресс-офисе напомнили об предстоящих выборах в Грузии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление офиса в Facebook .

В офисе напомнили, что ранее в своих видеообращениях Саакашвили призывал всех граждан Грузии прийти на выборы в местные органы власти и "отстоять будущее своей страны".

"Михаил возвращался в Грузию, зная, что ему грозит арест. Он пошел на осознанный риск, потому что благополучие Грузии для него всегда было, есть и будет выше собственной безопасности", - говорится в сообщении,