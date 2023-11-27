Microsoft додала ChatGPT в незвичайне місце на Windows 11

Microsoft додала функції ChatGPT у Windows Terminal у складі тестового складання Windows 11 Canary. ШІ-можливості ChatGPT у складі Windows Terminal можна використовувати для створення команд, пояснення помилок, а також для отримання рекомендацій, як їх виправити.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Windows Latest .

Microsoft підкреслює, що можливості штучного інтелекту (ШІ) дозволять чат-боту не лише пояснювати команди та помилки природною мовою, але також надавати рішення, наприклад, пропозицію альтернативної команди, якщо початкова не дає потрібного результату.

Інтеграцію ШІ було внесено до каналу Canary минулого тижня, відповідаючи анонсам, зробленим на конференції розробників Build 2023.

ChatGPT на Windows 11 (фото: Windows Latest)

Однак на даний момент функція не постачається з вбудованою мовною моделлю, і для її використання потрібне підключення до сервісу Azure OpenAI. Цей сервіс доступний лише на запрошення, і його ключі API є платними.

Щоб скористатися чат-ботом у терміналі, необхідно завантажити програму з GitHub і встановити її на Windows 11. Потім потрібно вказати кінцеву точку служби Azure AI, налаштувати параметри чату терміналу та зберегти ці дані.

Чат дозволяє вибирати пропозицію від ШІ та копіювати її прямо в рядок введення, що забезпечує можливість попереднього перегляду команд перед виконанням.