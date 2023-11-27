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Microsoft добавила ChatGPT в необычное место на Windows 11

Понедельник 27 ноября 2023 17:45
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Microsoft добавила ChatGPT в необычное место на Windows 11 Microsoft добавила ChatGPT в командную строку Windows 11 (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

Microsoft добавила функции ChatGPT в Windows Terminal в составе тестовой сборки Windows 11 Canary. ИИ-возможности ChatGPT в составе Windows Terminal можно использовать для создания команд, объяснения ошибок, а также для получения рекомендаций, как их исправить.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Windows Latest.

Microsoft подчеркивает, что возможности искусственного интеллекта (ИИ) позволят чат-боту не только объяснять команды и ошибки на естественном языке, но также предоставлять решение, например предложение альтернативной команды, если начальная не дает нужного результата.

Интеграция ИИ была внесена в канал Canary на прошлой неделе, отвечая анонсам, сделанным на конференции разработчиков Build 2023.

Microsoft добавила ChatGPT в необычное место на Windows 11ChatGPT на Windows 11 (фото: Windows Latest)

Однако в настоящее время функция не поставляется со встроенной языковой моделью, и для ее использования требуется подключение к сервису Azure OpenAI. Этот сервис доступен только по приглашению, и его ключи API платные.

Чтобы использовать чат-бот в терминале, необходимо загрузить приложение с GitHub и установить его на Windows 11. Затем нужно указать конечную точку службы Azure AI, настроить параметры чата терминала и сохранить эти данные.

Чат позволяет выбирать предложение от ИИ и копировать его прямо в строку ввода, что обеспечивает возможность предварительного просмотра команд перед исполнением.

Раньше мы писали о том, что нового в Windows 11 и как она выглядит.

А еще рассказывали, что в начале июня Microsoft оштрафовали в США на 20 млн долларов из-за незаконного сбора личной информации о детях.

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Windows Искусственный интеллект