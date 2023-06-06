Microsoft заплатить 20 млн доларів через незаконний збір інформації про дітей
Корпорація Microsoft заплатить 20 млн доларів для врегулювання звинувачень Федеральної торгової комісії (FTC) США через незаконний збір особистої інформації про дітей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Компанію звинуватили в порушенні закону про захист конфіденційності дітей в Інтернеті через збір особистої інформації від дітей, які зареєструвалися в ігровій системі Xbox, не повідомивши та не отримавши згоди їхніх батьків.
Наказ Федеральної торгової комісії вимагає від Microsoft вжити заходів для покращення захисту конфіденційності дітей-користувачів Xbox.
"Запропонований нами наказ полегшує батькам захист конфіденційності своїх дітей в Xbox і обмежує інформацію, яку Microsoft може збирати та зберігати про дітей", - сказав представник FTC Семюел Левін.
Зазначається, що Microsoft зберігала дані, які вона збирала від дітей під час процесу створення облікового запису в ігровій системі з 2015 по 2020 рік.
Штрафи Microsoft
Сполучені Штати Америки через недотримання санкцій наклали загалом 3,3 млн доларів штрафу проти Microsoft. Корпорація допустила використання її продукції в окупованому Криму.
Microsoft могли оштрафувати через покупку за 69 млрд доларів. У зв'язку з придбанням Activision Blizzard компанія могла заплатити штраф розміром з десятки мільйонів.
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