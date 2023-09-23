Вийшла найновіша Windows 11: як виглядає, функції і переваги

Компанія Microsoft анонсувала чергове оновлення для Windows 11 відоме як 23H2. Воно буде поширюватися поступово вже з 26 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Microsoft .

Copilot

Однією з ключових змін є інтелектуальний асистент другого покоління Copilot, що базується на штучному інтелекті. Він буде доступний у бічній панелі на робочому столі та реагуватиме на запити, які можна вводити або вимовляти голосом.

Скриншот: YouTube/Microsoft

Чат-бот дозволить користувачам системи отримувати відповіді на різні питання, запускати програми та використовувати деякі їх функції. Наприклад, він допоможе швидко створити текстове повідомлення з використанням даних із календаря Outlook або вставити скріншот у програму Adobe.

Скриншот: YouTube/Microsoft

Microsoft запевняє, що ШІ вже глибоко інтегрований у систему, тому на старті Copilot буде максимально корисним інструментом.

"Провідник"

Перероблений файловий менеджер набуде більш сучасного інтерфейсу з великими мініатюрами файлів та інтерфейсу каруселі, який виводитиме останні файли та обрані документи. Завдяки цим змінам програма краще вписуватиметься в загальний дизайн Windows 11, зазначили в компанії.

Windows Backup

Ця оновлена програма надасть можливість створювати резервні копії комп'ютера, коли ви вирішите перейти на новий пристрій. Цей інструмент автоматично застосує наявні параметри до вашого нового ПК. Закріплені програми в меню "Пуск" та панелі завдань також будуть перенесені, а всі інші з Microsoft Store відновлені автоматично.

"Фото"

Базова програма для перегляду фотографій отримає функцію на базі штучного інтелекту, що дозволяє розмивати фон на знімках, можливість налаштувати інтенсивність замилювання або навіть змінити розмиті області.

Скриншот: YouTube/Microsoft

"Ножиці"

Інструмент Snipping Tool після оновлення зможе розпізнавати текст на знімках екрана та дозволить ділитися ним у програмах. Це схоже на функцію копіювання тексту із зображень, доступну на Android або iOS. Крім цього, Microsoft також додала можливість автоматично редагувати та приховувати на скріншотах електронні листи та номери телефонів.

Paint

Програма Paint отримає підтримку шарів та прозорості, включаючи можливість відкривати та зберігати PNG-картинки. Це дозволить накладати одні елементи на інші, об'єднувати їх та дублювати.

Скриншот: YouTube/Microsoft

Ink Anywhere

Ще Microsoft виділила новацію для користувачів стілусів - функцію Ink Anywhere. Це дасть можливість від руки вводити текст в будь-якому полі введення, а операційна система автоматично перетворюватиме написане в текст і використовуватиме його там, де це необхідно.

Серед інших оновлень можна відзначити вбудовану підтримку архівів RAR і 7-Zip, покращений мікшер гучності, автоматичне збереження тексту в Блокноті та нове меню налаштувань для Динамічного освітлення, яке дозволяє керувати підсвічуванням сумісних пристроїв.