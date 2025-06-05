Ми все життя вірили у брехню! Сороки не крадуть прикраси: що з’ясували вчені

Сорока давно має репутацію птаха, що полюбляє красти блискучі предмети. Цей образ закріпився в європейському фольклорі, мистецтві та навіть у мові - людей, які збирають непотрібні речі, часто називають "сороками". Однак сучасні наукові дослідження спростовують цю поширену думку.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає, як насправді поводяться птахи-"клептомани", і чому насправді блискуче їм зовсім не цікаве.

Наукове дослідження: сороки не полюбляють блискуче

У 2014 році вчені з Центру досліджень поведінки тварин Університету Ексетера провели експеримент, щоб перевірити, чи дійсно сороки приваблюють блискучі об'єкти.

Птахам пропонували їжу поруч із блискучими предметами (наприклад, металевими кільцями та фольгою) та поруч із пофарбованими в матовий синій колір аналогами.

Результати показали, що сороки уникали як блискучих, так і матових предметів, часто демонструючи ознаки обережності та зменшення апетиту в їхній присутності.

Лише у двох випадках із 64 птахи коротко взаємодіяли з блискучими об'єктами, але швидко їх відкидали.

Чому виник міф?

Популярна думка про те, що сороки крадуть прикраси й усе блискуче, має довгу історію. Вона ґрунтується не на спостереженнях орнітологів, а переважно на епізодичних випадках, які набували розголосу через свою "анекдотичність".

Наприклад, якщо сорока потягла щось блискуче зі столу чи вкрала дрібничку з двору, це швидко ставало темою розмов - на відміну від сотень випадків, коли птах просто обминав подібні речі.

Таке явище має назву спостережувальне упередження: люди схильні звертати увагу на незвичні або яскраві епізоди та забувати про "звичайну" поведінку. Саме так і формується міф.

До того ж у європейській культурі здавна існувала символіка сороки як хитрої та спритної істоти, що сприяло закріпленню її образу "злодюжки".

Цей образ активно використовувався в літературі, опері (наприклад, "Сорока-злодійка" Джоаккіно Россіні) та фольклорі.

Таким чином, науково необґрунтована думка трансформувалась у "загальновідомий факт", який, як з'ясувалося, не має реального підґрунтя.

Розумні та обережні птахи

Сороки є одними з найінтелектуальніших птахів на планеті. Вони входять до родини воронових, яка славиться винятковими когнітивними здібностями.

Наукові дослідження показали, що сороки здатні впізнавати себе у дзеркалі, що свідчить про наявність самосвідомості - рідкісне явище у тваринному світі.

Крім того, ці птахи мають складну соціальну структуру, здатні до довготривалої пам’яті, вирішують логічні завдання та вчаться шляхом спостереження за іншими. Їхня поведінка щодо нових об’єктів - зокрема блискучих - є не ознакою страху, а адаптивною реакцією, спрямованою на зниження ризику.

У природі все невідоме потенційно небезпечне, тому настороженість до незнайомих речей є еволюційно доцільною рисою. Саме тому сороки часто уникають блискучих або незвичних предметів - не тому, що вони їм цікаві, а тому, що вони насторожують.