Мы всю жизнь верили во вранье! Сороки не воруют украшения: что выяснили ученые

Сорока давно имеет репутацию птицы, которая любит воровать блестящие предметы. Этот образ закрепился в европейском фольклоре, искусстве и даже в языке - людей, которые собирают ненужные вещи, часто называют "сороками". Однако современные научные исследования опровергают это распространенное мнение.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как на самом деле ведут себя птицы-"клептоманы", и почему на самом деле блестящее им совсем не интересно.

Научное исследование: сороки не любят блестящее

В 2014 году ученые из Центра исследований поведения животных Университета Эксетера провели эксперимент, чтобы проверить, действительно ли сороки привлекают блестящие объекты.

Птицам предлагали еду рядом с блестящими предметами (например, металлическими кольцами и фольгой) и рядом с окрашенными в матовый синий цвет аналогами.

Результаты показали, что сороки избегали как блестящих, так и матовых предметов, часто демонстрируя признаки осторожности и уменьшения аппетита в их присутствии.

Лишь в двух случаях из 64 птицы кратко взаимодействовали с блестящими объектами, но быстро их отвергали.

Почему возник миф?

Популярное мнение о том, что сороки воруют украшения и все блестящее, имеет долгую историю. Оно основывается не на наблюдениях орнитологов, а в основном на эпизодических случаях, которые получали огласку из-за своей "анекдотичности".

Например, если сорока потянула что-то блестящее со стола или украла безделушку со двора, это быстро становилось темой разговоров - в отличие от сотен случаев, когда птица просто обходила подобные вещи стороной.

Такое явление называется наблюдательное предубеждение: люди склонны обращать внимание на необычные или яркие эпизоды и забывать об "обычном" поведении. Именно так и формируется миф.

К тому же в европейской культуре издавна существовала символика сороки как хитрого и ловкого существа, что способствовало закреплению ее образа "воришки".

Этот образ активно использовался в литературе, опере (например, "Сорока-воровка" Джоаккино Россини) и фольклоре.

Таким образом, научно необоснованное мнение трансформировалось в "общеизвестный факт", который, как выяснилось, не имеет реальной основы.

Умные и осторожные птицы

Сороки являются одними из самых интеллектуальных птиц на планете. Они входят в семейство вороновых, которое славится исключительными когнитивными способностями.

Научные исследования показали, что сороки способны узнавать себя в зеркале, что свидетельствует о наличии самосознания - редкое явление в животном мире.

Кроме того, эти птицы имеют сложную социальную структуру, способны к долговременной памяти, решают логические задачи и учатся путем наблюдения за другими. Их поведение в отношении новых объектов - в частности блестящих - является не признаком страха, а адаптивной реакцией, направленной на снижение риска.

В природе все неизвестное потенциально опасно, поэтому настороженность к незнакомым вещам является эволюционно целесообразной чертой. Именно поэтому сороки часто избегают блестящих или необычных предметов - не потому, что они им интересны, а потому, что они настораживают.