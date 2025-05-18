Вас цього точно вчили в дитинстві. Радянські міфи про гроші, які заважають бути успішними

Ми живемо у 2025-му, але багато хто досі підсвідомо живе за грошовими сценаріями з СРСР. "Про гроші говорити соромно", "Багаті - це жлоби", "Гроші не головне" - ці фрази з дитинства формують не просто думки, а життєві обмеження.

Які речі про гроші нам вколочували ще з часів СРСР та як вони досі заважають багатьом бути успішними, розповів для РБК-Україна (проєкт Styler) лайф коуч Віталій Курсік.

Якщо ви хоч раз ловили себе на думці "Гроші - це зло", "Багаті всі крадуть", або "Соромно хотіти багато", то вітаю - у вас в голові живуть привиди радянської фінансової системи.

"Радянський Союз десятиліттями формував у людей особливе ставлення до грошей - неприємне, неприродне і навіть небезпечне для особистого успіху. Бідність вважалася чеснотою, а заможність - майже злочином. І хоча СРСР давно зник, його "прошивка" все ще сидить у підсвідомості багатьох людей", - пояснює експерт.

Давайте розбиратися, які радянські фінансові установки досі псують нам життя і як їх позбутися.

Гроші - це зло

У СРСР багатих людей не просто не любили - їх не повинно було існувати. Офіційна ідеологія проголошувала рівність, а капіталізм змальовувався як світ експлуатації, де гроші - головний ворог простого трудівника.

Чому це заважає?

"Якщо всередині сидить переконання, що "гроші - це щось погане", то людина підсвідомо буде уникати фінансового зростання, навіть коли можливості буквально падають їй у руки", - пояснює Віталій Курсік.

Що робити?

Замість того, щоб бачити в грошах зло, почніть дивитися на них як на інструмент свободи. Вони не роблять людей кращими чи гіршими - вони лише підсилюють те, ким ми є.

"Багато заробляють тільки шахраї"

Культ чесної бідності виховувався на рівні рефлексів. Якщо у когось були гроші, значить він: краде, спекулює, обманює людей. Підприємництво взагалі вважалося злочином (у 60-х за "нетрудові доходи" могли навіть посадити).

Чому це заважає?

Сьогодні бізнес - це нормальний і легальний спосіб заробітку, але люди досі бояться робити власну справу або соромляться гарних доходів.

Що робити?

Перестаньте асоціювати великі гроші з криміналом. Сучасний світ дає купу чесних способів заробляти: бізнес, інвестиції, творчість, IT, експертиза.

"Головне - стабільність"

Радянська модель життя була простою: садок - школа - інститут - завод - пенсія. Людей програмували на одну роботу на все життя, а будь-які ризики й експерименти – засуджувалися.

Чому це заважає?

"У сучасному світі стабільності немає взагалі. Професії змінюються, ринки коливаються, а працювати на одному місці до пенсії - це скоріше виняток, ніж правило", - наголошує коуч.

Що робити?

Змінювати професії, пробувати нове, навчатися в будь-якому віці. Страх змін – це ваша особиста клітка, а не реальність.

"Про гроші говорити не прийнято"

У радянській культурі обговорювати гроші вважалося непристойним. Запитати про зарплату чи вартість чогось - майже як лізти в чужу білизну.

Чому це заважає?

Люди не вміють чесно говорити про фінанси, не знають, як домовлятися про підвищення зарплати, не порівнюють ринкові ставки - і в результаті заробляють менше, ніж могли б.

Що робити?

"Вчитися говорити про гроші спокійно й усвідомлено. Запитувати про ринкову вартість своєї роботи - це нормально. Домовлятися про оплату - теж", - радить фахівець.

"Достатньо просто добре працювати"

У СРСР не було кар'єризму в сучасному розумінні. Працюєш добре? Молодець, але багатшим від цього не станеш. "Лише начальство гребе гроші" - типова установка того часу.

Чому це заважає?

Багато людей досі думають, що сумлінна робота автоматично веде до успіху. Насправді ж, без уміння презентувати себе, продавати свої навички і вимагати гідну оплату можна все життя гарувати за копійки.

Що робити?

Змінити фокус: не просто працювати, а створювати цінність. Бути не виконавцем, а спеціалістом, за якого конкурують роботодавці чи клієнти.

"Гроші треба відразу витрачати"

"У СРСР не було нормальних механізмів інвестування. Більше грошей? Значить, більше ковбаси! Радянська людина не накопичувала, не інвестувала, а просто витрачала все, що мала", - каже експерт.

Чому це заважає?

Сучасний фінансовий світ працює інакше: хто грамотно управляє грошима - має більше. Але радянська звичка "проживати все до копійки" заважає навіть думати про майбутнє.

Що робити?

Вчитися фінансової грамотності. Відкладати, інвестувати, не жити від зарплати до зарплати.

Радянські установки про гроші формувалися в умовах дефіциту та жорсткого контролю. Вони застаріли й сьогодні тільки шкодять.

Гроші - це не зло. Це ресурс.

Багаті - не злодії. Вони просто знають, як працює фінансова система.

Стабільність - це ілюзія. Сьогодні успіх залежить від гнучкості й готовності до змін.

Гроші - це не тема-табу. Вчіться говорити про них і розумно ними керувати.

"Тому якщо якісь думки про фінанси звучать "по-радянськи" - їх варто перезавантажити. Бо поки ви живете за чужим сценарієм, успіх проходить повз", - резюмує Віталій Курсік.