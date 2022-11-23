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У метро Києва зникло світло: відео з підземки

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Київ, Середа 23 листопада 2022 15:14
У метро Києва зникло світло: відео з підземки У столичній підземці зникло світло через ракетну удари (фото: rbc)
Автор: Василина Копитко

У Києві 23 листопада в наслідок російських ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури зникло світло у метро. Також частина міста залишилась без електроенергії.

Про це повідомляють столичні Telegram-канали.

У Києві під час повітряної тривоги ракета влучила в один з інфраструктурних об‘єктів столиці, повідомив міський голова Віталій Кличко.

Пізніше додав, що зафіксували ще кілька вибухів у різних районах столиці.

"Рятувальні служби та медики слідують на місця", - заявив очільник Києва.

Майже відразу після ракетної атаки у більшості районів міста зникло світло. Столична підземка знеструмлена, станція Видубичі закрита. Поїзди метро там не зупиняються.

В КМДА повідомили, що за розпорядженням НЕК "Укренерго" у столиці екстрено відключають електроенергію, графіки планового знеструмлення поки не діють.

Зазначається також, що потужні вибухи пролунали в Українці Київської області. Проте поки нема інформації про влучання.

Раніше ми повідомляли про те, що на випадок тривалих відключень світла. По всій Україні розгорнуть "пункти незламності".

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Київ ракети вимкнення світла