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На випадок тривалих відключень світла. По всій Україні розгорнуть "пункти незламності"

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Україна, Вівторок 22 листопада 2022 23:00
На випадок тривалих відключень світла. По всій Україні розгорнуть "пункти незламності" Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

В Україні підготовлено вже понад чотири тисячі "Пунктів незламності". У випадку тривалих відключень світла люди зможуть завітати до них та отримати безкоштовні базові послуги, а саме інтернет, тепло, воду та інше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

"Розгортаємо по всій країні й наш новий проект підтримки людей - "Пункти незламності". За підсумками цього дня, підготовлено вже понад чотири тисячі таких пунктів. Заплановано - ще більше", - заявив президент.

За його словами, якщо знову відбудуться масовані російські удари і якщо буде розуміння, що за години постачання електрики не відновити, то активується робота "Пунктів незламності". Там цілодобово та безкоштовно будуть надаватись усі базові послуги: електрика, мобільний зв’язок та інтернет, тепло, вода, аптечка. Пункти працюватимуть обов’язково - при всіх обласних та районних адміністраціях, також при школах, будівлях ДСНС тощо.

Президент заявив, що працює спеціальний сайт, на якому розміщено мапу таких пунктів по всій країні. На сайті та в усіх "Пунктах незламності" можна буде дізнатись, де працює найближче АЗС, банківське відділення, аптека, магазин.

"Усі ми маємо бути готовими до будь-яких сценаріїв, враховуючи, які терористи воюють проти нашого народу і що вони намагаються зробити. Впевнений: допомагаючи один одному, всі ми разом зможемо пройти цю зиму", - додав президент.

Нагадаємо, що наразі в Україні спостерігається дефіцит виробництва електроенергії. Погодинні графіки відключень світла необхідні для того, аби стабілізувати систему та підтримувати баланс між споживанням і виробництвом електроенергії.

Також стало відомо, що українці, ймовірно, житимуть за умов постійних відключень електроенергії щонайменше до кінця березня.

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