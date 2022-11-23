В метро Киева исчез свет: видео с подземки
В Киеве 23 ноября в результате российских ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры пропал свет в метро. Также часть города осталась без электроэнергии.
Об этом сообщают столичные Telegram-каналы.
В Киеве во время воздушной тревоги ракета попала в один из инфраструктурных объектов столицы, сообщил мэр Виталий Кличко.
Позже добавил, что зафиксировали еще несколько взрывов в разных районах столицы.
"Спасательные службы и медики следуют на места", - заявил глава Киева.
Почти сразу после ракетной атаки в большинстве районов города исчез свет. Столичная подземка обесточена, станция Выдубичи закрыта. Поезда метро там не останавливаются.
В КГГА сообщили, что по распоряжению НЭК "Укрэнерго" в столице экстренно отключают электроэнергию, графики планового обесточивания пока не действуют.
Отмечается также, что мощные взрывы прогремели в Украинке Киевской области. Однако пока нет информации о попадании.
Ранее мы сообщали о том, что на случай продолжительных отключений света. По всей Украине развернут "пункты несокрушимости".