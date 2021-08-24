День Независимости Украины: яркие поздравление с праздником в стихах и картинках

День Независимости Украины украинцы отмечают сегодня, 24 августа. В этом году исполнилась круглая дата - 30 лет с момента, когда СССР распался и наша страна обрела независимость.

Самые лучшие поздравления с праздником в стихах, прозе и картинках, вы можете посмотреть в нашем материале ниже .

Поздравления в стихах

***

Желаю счастья, искренности,

В день украинской независимости,

Любить страну всем пожелаю,

Другой такой больше не знаю.

Пусть солнце светит ярко всем,

Не будет мир тронут никем,

Пусть радость будет, будет смех,

Пусть ждет страну большой успех.

***

В независимости день

Счастья вам желаю.

Процветания, богатства

Я стране желаю.

Чтобы в милой Украине

Мирно, хорошо жилось.

Чтоб всегда нам всем хотелось,

Получалось и моглось.

Чтоб свободны были мы,

Как страна родная.

Независимости в сердце

Нынче вам желаю.

***

Крепни Украина, процветай,

Пусть счастливым будет твой народ,

Независимая ты, не забывай,

Гордой поступью всегда иди вперед!

Пусть развеет ветер над тобой,

Тучи грозовые черные, как ночь,

Мир пусть будет, радость и покой,

Беды и печали пусть уходят прочь!

***

Целый мир для меня Украина,

Украина такая одна.

И сегодня твои именины,

Ненаглядная наша страна!

Много лет отмечаем свободу,

Которая очень нужна

Нам и всему украинскому рода,

Не назовем их ведь всех имена.

Всем борцам за свободу хочу я

Посвятить вот такой поздравок.

Развивайтесь же люди, ликуйте,

Ведь прекрасна страна как цветок!

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Поздравления в прозе

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Да здравствует вольный, свободный народ! Процветания, здоровья, крепкого духа богатой и щедрой Украине! Пусть семьи ваши всегда будут сплоченными, столы - полными, праздники - веселыми, соседи - отзывчивыми, а друзья - искренними!

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Столько лет воевали, боролись, получали и опять теряли - и вот Украина стала независимой. Пожелаем политикам хитрости, а себе мудрости, а еще - чтобы День независимости праздновать нам еще сотни лет.

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Поздравляю с Днем Независимости Украины и желаю богатой, яркой, сочной, беззаботной, увлекательной и процветающей жизни в любимой стране. Пусть Украина не знает трудных времен, пусть для главной страны сердца не будет ни врагов, ни завистников. Желаю трудиться во благо Украины, желаю себе и близким дарить счастье и любовь!

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Дорогой друг! Поздравляю тебя с Днем Независимости. Желаю тебе здоровья, счастья и успехов во всех твоих делах. Пусть мечта о светлом будущем нашей земли окрыляет тебя на новые свершения и добрые дела во имя Украины и ее будущих поколений.

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С Днем Независимости! Пусть в сердце горит шевченковский огонь любви к родной Украине - стране гор и степей, быстрых рек и золотых полей. Давайте будем гордиться тем, что мы - украинцы!

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Поздравления в картинках