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В Киеве на День Независимости закроют несколько станций метро: как изменится график

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Киев, Понедельник 23 августа 2021 08:34
В Киеве на День Независимости закроют несколько станций метро: как изменится график Фото: Как будет работать метро на День Независимости (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В Киеве на День Независимости изменится работа столичного метрополитена. Часть центральных станций будет закрыта на вход в определенные часы, а работу метрополитена и наземного транспорта продлили на два часа.

Как будет работать транспорт Киева в День Независимости, сообщили в КГГА.

В ночь с 24 на 25 августа в Киеве метро и наземный транспорт продолжит работу на два часа.

Какие станции будут закрыты:

23 августа на протяжении дня будет закрыта на вход и выход станция "Золотые ворота" на улице Владимирской.

24 августа от начала движения до 13:00 будет закрыта на вход и выход станция "Майдан Независимости" и переход между "Майданом Независимости" и станцией "Крещатик". Поезда будут курсировать без остановок.

24 августа с 8:00 до 13:00 будет закрыта на вход и выход станция метро "Крещатик" (Со стороны Аллеи Героев Небесной Сотни)

По необходимости 24 августа могут ввести такие ограничения:

Перед началом праздничного концерта (18:30) в зависимости от пассажиропотока, возможно ограничение (закрытие) на вход для пассажиров станции метро "Олимпийская".

Также после окончания концерта, в зависимости от пассажиропотока, возможны ограничения (закрытие) входа на станциях: "Олимпийская", "Площадь Льва Толстого", и "Палац Спорта".

К киевлянам обратились с просьбой учитывать ограничения во время планирования своих поездок по городу в День Независимости.

В Киеве на День Независимости закроют несколько станций метро: как изменится графикКак будет работать метро в Киеве 23 и 24 августа

Напомним, ранее мы писали о том, что общественный наземный транспорт в Киеве изменит свои графики работы 23 и 24 августа.

А также рассказывали о том, где и когда можно будет посмотреть трансляцию парада ко Дню Независимости.

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