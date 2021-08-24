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У метро Києва зламався ескалатор через велику кількість людей: утворилася тиснява

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Київ, Вівторок 24 серпня 2021 11:10
У метро Києва зламався ескалатор через велику кількість людей: утворилася тиснява Колаж РБК-Україна: тиснява на станції метро "Театральна"
Автор: Роман Мирончук

Сьогодні, 24 серпня, українці відзначають День Незалежності України. У Києві проводять парад і урочистості на честь 30-річчя незалежності. Багато жителів і гостей столиці поїхали в центр. При цьому через велику кількість людей на станції метро "Театральна" зламався ескалатор. У підземці утворилася тиснява.

Про це повідомляє Telegram-канал "Типовий Київ".

На відео видно, як натовп на "Театральній" невеликими кроками просувається до ескалатора.

Також повідомляється, що станції "Театральна" і "Площа Льва Толстого" працюють тільки на вихід.

Зазначимо, що на честь свята частина центральних станцій буде закрита на вхід в певні години, а роботу метрополітену та наземного транспорту продовжили на дві години.

Від початку руху до 13:00 буде закрита на вхід і вихід станція "Майдан Незалежності" і перехід між "Майданом Незалежності" і станцією "Хрещатик". Потяги курсуватимуть без зупинок.

З 8:00 до 13:00 буде закрита на вхід і вихід станція метро "Хрещатик" (з боку Алеї Героїв Небесної Сотні).

В урочистому заході візьмуть участь понад 5 тисяч військових і представників оборонного сектора. Також буде 100 літальних апаратів, 400 одиниць озброєння і техніки.

Ми також публікували яскраві вітання зі святом у віршах і картинках.

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Київ метро Театральная
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