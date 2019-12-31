ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В метро Киева произошло ЧП на эскалаторе: не успела вовремя встать

STYLERПроисшествия    31.12.2019 - 10:12
В метро Киева произошло ЧП на эскалаторе: не успела вовремя встать
В метро Киева девушка попала в эскалатор (иллюстративное фото: РБК-Украина)

В метро Киева произошло ЧП из-за невнимательности одного из пассажиров

В метро Киева случилось чрезвычайное происшествие - девушку затянуло в эскалатор. Несмотря на постоянные предупреждения дежурных по станции не сидеть на передвижных ступенях, девушка решила ослушаться. Об этом сообщил Киев Оперативный на Facebook-странице.

ЧП произошло на станции метро Крещатик. К счастью, все обошлось лишь разорванным сзади пуховиком, девушка не пострадала физически. Сообщается, что она пребывала в нетрезвом состоянии.

"Пьяная девушка решила сидя проехаться на эскалаторе, на станции метро Крещатик, и не успела вовремя встать", - говорится в подписи к фото.

В метро Киева произошло ЧП на эскалаторе: не успела вовремя встатьВ метро Киева произошло ЧП на эскалаторе: не успела вовремя встать

В метро Киева девушку затянуло в эскалатор (facebook.com/KyivOperativ)

Пользователи сети в комментариях вдоволь позлорадствовали над инцидентом, предложив девушке повторить "подвиг" летом, когда на ней не будет пуховика.

  • Хорошо, хоть ничего другого не порвала.
  • Летом еще пусть повторит. Люди ягодицы оценят в метро.
  • Дякую, давно так не сміялась.
  • Пора научиться выбирать друзей - или водка или ум!

В метро Киева произошло ЧП на эскалаторе: не успела вовремя встать

Скрин комментариев

К слову, в метро Киева запустят сеть четвертого поколения, которая будет охватывать все станции и будет работать даже в туннелях. Интернет 4G начнет работать на станциях метро Киева уже в июне 2020 года.

В метро Киева отожгла пассажирка: показала мастер-класс мужчинам (видео) Появились жуткие фото из метро Киева: творится апокалипсис
Новости Украины метро
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь