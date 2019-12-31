В метро Киева произошло ЧП на эскалаторе: не успела вовремя встать

В метро Киева девушка попала в эскалатор (иллюстративное фото: РБК-Украина)

В метро Киева произошло ЧП из-за невнимательности одного из пассажиров

В метро Киева случилось чрезвычайное происшествие - девушку затянуло в эскалатор. Несмотря на постоянные предупреждения дежурных по станции не сидеть на передвижных ступенях, девушка решила ослушаться. Об этом сообщил Киев Оперативный на Facebook-странице.

ЧП произошло на станции метро Крещатик. К счастью, все обошлось лишь разорванным сзади пуховиком, девушка не пострадала физически. Сообщается, что она пребывала в нетрезвом состоянии.

"Пьяная девушка решила сидя проехаться на эскалаторе, на станции метро Крещатик, и не успела вовремя встать", - говорится в подписи к фото.

В метро Киева девушку затянуло в эскалатор (facebook.com/KyivOperativ)

Пользователи сети в комментариях вдоволь позлорадствовали над инцидентом, предложив девушке повторить "подвиг" летом, когда на ней не будет пуховика.

Хорошо, хоть ничего другого не порвала.

Летом еще пусть повторит. Люди ягодицы оценят в метро.

Дякую, давно так не сміялась.

Пора научиться выбирать друзей - или водка или ум!

Скрин комментариев

К слову, в метро Киева запустят сеть четвертого поколения, которая будет охватывать все станции и будет работать даже в туннелях. Интернет 4G начнет работать на станциях метро Киева уже в июне 2020 года.