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Метро Киева получит долгожданную услугу: названа даты запуска

STYLERЖизнь    24.12.2019 - 22:00
Метро Киева получит долгожданную услугу: названа даты запуска
В метро Киева запустят интернет (Коллаж РБК-Украина)

Пассажиры метро в Киеве смогут наслаждаться быстрым интернетом

В метро Киева запустят сеть четвертого поколения, которая будет охватывать все станции и будет работать даже в туннелях. О том, когда в метро начнет работать интернет, пишет издание Mind.

Как сообщается, интернет 4G начнет работать на станциях метро Киева уже в июне 2020 года. Президент компании "Киевстар" Александр Комаров отметил, что три мобильных оператора – "Киевстар", Vodafon Украина и Lifecell планируют запустить в киевском метро 4G уже в начале лета. Первыми интернет получат конечные станции метрополитена – запуск запланирован на конец июня 2020 года.

Далее технологии начнут внедрять и на других станциях метро, начиная с конечных и двигаясь постепенно к центральным. Полностью метрополитен покроют интернетом до конца 2020 года. Мобильные операторы Украины выделили на такую модернизацию около 20 миллионов гривен.

На данный момент остается открытым вопрос аренды, так как Киевсовет еще не определился, какую цену операторы будут платить за доступ к инфраструктуре.

Стоит отметить, что подрядчиком 4G в Украине стала китайская компания Huawei совместно с "Киевским метрополитеном". В проекте указано, что работать будет только технология 4G, а это значит, что старые модели смартфонов, которые ее не поддерживают, наслаждаться интернетом не смогут.

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