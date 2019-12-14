В киевском метро отжигала пассажирка: курьезный момент попал на видео

В метро Киева девушка танцевала в вагоне (фото: РБК-Украина)

В киевском метро молодая девушка развлекала пассажиров

В метро Киева снова отличилась пассажирка. Молодая девушка исполнила зажигательный танец прямо в вагоне на глазах у пассажиров. Новое видео появилось в Telegram-канале "Криминальная Украина".

В паблике пишут, что, видимо, девушка только с дискотеки и еще не успела осознать, что она среди пассажиров киевского метрополитена. Отметим, что эта веселая брюнетка не в первый раз отжигает подобным образом.

В этот раз вона облачилась в ультракороткое черное платье, чем добавила ситуации пикантности.

"В Киевском метро своя атмосфера утром. Девушка вышла с дискотеки, а дискотека с нее нет. Или дискотека плавно перешла в утреннюю зарядку..." - написано в паблике.

богиня! Опубліковано Світланою Мащенко Субота, 14 грудня 2019 р.

В метро Киева девушка танцевала в вагоне (видео: Telegram/Криминальная Украина)

Пользователи сети в комментариях высказали свои причины подобного поведения девушки.

"Подозреваю, что девушка с "Бизнес Молодости" выполняет цену слова", - предположила пользователь сети.

"Может быть. Она регулярно так старается", - согласна с ней комментатор.

Скрин комментариев

Стоит отметить, что в КГГА приняли изменения правил для пассажиров киевской подземки. Теперь в метро строго запрещено просить милостыню, петь или играть на музыкальных инструментах. Также ужесточили требования к дресс-коду - в метро нельзя заходить с голым торсом, в грязной одежде и с неприятным запахом.

Также изменились требования к провозу крупногабаритного багажа, к примеру, велосипеды можно провозить лишь в чехле, а круглые крупные предметы нельзя перевозить, если их не за что удерживать.