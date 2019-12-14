ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В киевском метро отжигала пассажирка: курьезный момент попал на видео

STYLERКурьезы    14.12.2019 - 11:23
В киевском метро отжигала пассажирка: курьезный момент попал на видео
В метро Киева девушка танцевала в вагоне (фото: РБК-Украина)

В киевском метро молодая девушка развлекала пассажиров

В метро Киева снова отличилась пассажирка. Молодая девушка исполнила зажигательный танец прямо в вагоне на глазах у пассажиров. Новое видео появилось в Telegram-канале "Криминальная Украина".

В паблике пишут, что, видимо, девушка только с дискотеки и еще не успела осознать, что она среди пассажиров киевского метрополитена. Отметим, что эта веселая брюнетка не в первый раз отжигает подобным образом.

В этот раз вона облачилась в ультракороткое черное платье, чем добавила ситуации пикантности.

"В Киевском метро своя атмосфера утром. Девушка вышла с дискотеки, а дискотека с нее нет. Или дискотека плавно перешла в утреннюю зарядку..." - написано в паблике.

богиня!

Опубліковано Світланою Мащенко Субота, 14 грудня 2019 р.

В метро Киева девушка танцевала в вагоне (видео: Telegram/Криминальная Украина)

Пользователи сети в комментариях высказали свои причины подобного поведения девушки.

"Подозреваю, что девушка с "Бизнес Молодости" выполняет цену слова", - предположила пользователь сети.

"Может быть. Она регулярно так старается", - согласна с ней комментатор.

В киевском метро отжигала пассажирка: курьезный момент попал на видео

Скрин комментариев

Стоит отметить, что в КГГА приняли изменения правил для пассажиров киевской подземки. Теперь в метро строго запрещено просить милостыню, петь или играть на музыкальных инструментах. Также ужесточили требования к дресс-коду - в метро нельзя заходить с голым торсом, в грязной одежде и с неприятным запахом.

Также изменились требования к провозу крупногабаритного багажа, к примеру, велосипеды можно провозить лишь в чехле, а круглые крупные предметы нельзя перевозить, если их не за что удерживать.

Новое метро в Киеве: появились фото будущей станции "Мостицкая" ЧП в метро Киева: появилось важное заявление
Новости Украины метро
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь