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У метро Києва сталася НП на ескалаторі: не встигла вчасно встати

STYLERПодії    31.12.2019 - 10:12
У метро Києва сталася НП на ескалаторі: не встигла вчасно встати
У метро Києва дівчина потрапила в ескалатор (ілюстративне фото: РБК-Україна)

У метро Києва сталася НП через неуважність пасажирки

В метро Києва сталася надзвичайна подія - дівчину затягло в ескалатор. Незважаючи на постійні попередження чергових по станції не сидіти на пересувних східцях, дівчина вирішила ослухатися. Про це повідомив Київ Оперативний на Facebook-сторінці.

НП сталася на станції метро Хрещатик. На щастя, все обійшлося лише розірваним ззаду пуховиком, дівчина не постраждала фізично. Повідомляється, що вона перебувала в нетверезому стані.

"П'яна дівчина вирішила сидячи проїхатися на ескалаторі, на станції метро Хрещатик, і не встигла вчасно встати", - йдеться у підписі до фото.

У метро Києва сталася НП на ескалаторі: не встигла вчасно встатиУ метро Києва сталася НП на ескалаторі: не встигла вчасно встати

В метро Києва дівчину затягло в ескалатор (facebook.com/KyivOperativ)

Користувачі мережі в коментарях вдосталь позловтішалась над інцидентом, запропонувавши дівчині повторити "подвиг" влітку, коли на ній не буде пуховика.

  • Добре, хоч нічого іншого не порвала.
  • Влітку ще нехай повторить. Люди сідниці оцінять в метро.
  • Дякую, давно так не сміялась.
  • Пора навчитися вибирати друзів - або горілка або розум!

У метро Києва сталася НП на ескалаторі: не встигла вчасно встати

Скрін коментарів

До речі, у метро Києва запустять мережу четвертого покоління, яка буде охоплювати всі станції і буде працювати навіть в тунелях. Інтернет 4G почне працювати на станціях метро Києва вже в червні 2020 року.

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