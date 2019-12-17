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ЧП в метро Киева: пассажиры устроили самосуд над грабителем (видео)

STYLERПроисшествия    17.12.2019 - 09:59
ЧП в метро Киева: пассажиры устроили самосуд над грабителем (видео)
В метро Киева пассажиры устроили самосуд над грабителем (коллаж: РБК-Украина)

В киевском метро пассажиры поймали и избили карманника

В метро Киева пассажиры расправились над карманником, который промышлял в подземке. Один из пассажиров указал на парня, обвинив его в краже личных вещей. Тогда несколько мужчин выволокли его из вагона и удерживали до прибытия полиции. Видео опубликовал ресурс Киев Оперативный в Facebook.

Известно, что ограбление и самосуд, последовавший за ним, произошли на станции метро Контрактовая площадь.

На записи видно, как грабителя задерживают. Кроме того, один из пассажиров, вероятно ставший жертвой карманника, набрасывается на лежачего парня и бьет его кулаками по голове, а затем еще и ударяет головой об плитку. Причем все это происходит при полицейском, который держит подозреваемого.

Видео с самосудом над наглым грабителем можно увидеть здесь.

ЧП в метро Киева: пассажиры устроили самосуд над грабителем (видео)

В метро Киева пассажиры устроили самосуд над грабителем (фото: facebook.com/KyivOperativ)

В комментариях к видео пользователи уверены, что наглый грабитель слишком легко отделался и надо было бы дать больше.

  • Производственная травма. Пусть обращается в профсоюз за помощью.
  • Механическое воспитание! Очень эффективно и полезно!
  • Садисти. Могли б просто руку відрубати та відпустити.
  • Мало получил, гов*а кусок.

ЧП в метро Киева: пассажиры устроили самосуд над грабителем (видео)

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