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В метро Киева произошел взрыв: первые подробности

STYLERЖизнь    06.03.2020 - 11:10
В метро Киева произошел взрыв: первые подробности
Метро Киева (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Взрыв произошел на станции метро Вокзальная в Киеве

В метро Киева произошло ЧП – в вагоне поезда на станции метро Вокзальная произошел взрыв. По предварительным данным, пострадавших в результате взрыва, нет.

Как сообщает агентство "Українські новини", инцидент произошел в пятницу, 6 марта, в вагоне на станции метро Вокзальная. В тот момент, когда поезд прибывал на станцию, произошел взрыв и началось сильное задымление.

Пассажиры начали паниковать, а дежурная по станции попросила людей немедленно освободить вагоны. Всех пассажиры вышли на станции, а после этого состав отправился в сторону депо. Общая задержка движения метрополитена составила 10 минут.

Пострадавших во время инцидента не обнаружено. В пресс-службе метрополитена, а также в полиции Киева на данный момент не комментируют происшествие.

Позже появилась информация о том, что в вагоне метро на станции Вокзальная взорвали петарду.

В метро Киева произошел взрыв: первые подробностиСкриншот

Стоит отметить, что ранее сообщения о минировании метрополитена поступали довольно часто и специальные службы вынуждены были эвакуировать всех пассажиров и проверять станции и поезда. Однако информация оказывалась ложной.

Кроме того, мы сообщали о том, что в Днепре от неизвестного взрывного предмета пострадал ребенок. Мальчик нашел возле дома неизвестный предмет, который взорвался у него в руках. Он получил травматическую ампутацию левой руки, ранения ног, левого бедра, открытую травму живота.

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