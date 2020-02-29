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В Днепре от взрыва неизвестного предмета пострадал ребенок

Новости » Происшествия     29.02.2020 - 21:11
В Днепре от взрыва неизвестного предмета пострадал ребенок
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Мальчик получил травматическую ампутацию левой руки, ранения ног, левого бедра, открытую травму живота

В Днепре 29 февраля в руках ребенка взорвался неизвестный предмет, который мальчик нашел возле дома и попытался разобрать. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

"Сегодня, в городе Днепр около 11:00 произошел взрыв в переулке Рубиновый. Есть пострадавший - мальчик 2011 года рождения", - говорится в сообщении.

Мальчик получил травматическую ампутацию левой руки, ранения ног, левого бедра, открытую травму живота, он госпитализирован в детскую больницу. Предварительно установлено, что пострадавший мальчик возле дома нашел предмет, похожий на трубку, и начал его разбирать.

По факту взрыва полиция открыла уголовное производство по предварительной правовой квалификации ч. 1 ст. 264 УК (небрежное хранение огнестрельного оружия или боевых припасов).

Напомним, в Харькове на станции метро "Площадь Конституции" полицейские обнаружили у мужчины гранату. Сообщение о происшествии поступило в отдел полиции в метрополитене 27 января около 22:30.

Ранее сообщалось, что в Харькове 26 января в квартире в жилом доме, расположенном в Московском районе, от взрыва гранаты погиб 63-летний мужчина.

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