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В Киеве возле метро загорелся автобус: первые подробности и видео

STYLERПроисшествия    04.03.2020 - 13:35
В Киеве возле метро загорелся автобус: первые подробности и видео
В Киеве загорелся автобус (коллаж: РБК-Украина)

В Киеве рейсовый автобус пытались потушить водители

В Киеве загорелся рейсовый автобус. Чрезвычайное происшествие случилось днем в среду, 4 марта. Видео с возгоранием разместил ресурс Киев Оперативный в Facebook .

Возгорание произошло на проспекте Победы неподалеку от метро Святошино.

"Прямо сейчас на проспекте Победы, вблизи Святошино, горит рейсовый автобус.
Водители пытаются ликвидировать пожар самостоятельно. Информация о потерпевших устанавливается", - сказано в сообщении.

Прямо зараз на проспекті Перемоги, поблизу із Святошино, палає рейсовий автобус. Водії намагаються ліквідувати пожежу самостійно. Інформація про потерпілих встановлюється.

Опубліковано Киев Оперативный Середа, 4 березня 2020 р.

В Киеве загорелся автобус (видео: facebook.com/KyivOperativ)

Пользователи сети в комментариях пишут, что возгорание по состоянию на 13:30 было уже ликвидировано. О наличии пострадавших пока что ничего не известно.

Обновление: позже стало известно, что у автобуса на ходу загорелся двигатель. К счастью, кроме водителя в нем никого не было. Пожар ликвидировали, обошлось без пострадавших.

Ранее мы писали, что в Киеве на ходу загорелся троллейбус, в котором было много пассажиров.

Подобная ситуация произошла и в Чернигове, где автобус загорелся прямо на ходу.

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