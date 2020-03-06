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У метро Києва стався вибух: всі подробиці

STYLERЖиття    06.03.2020 - 11:10
У метро Києва стався вибух: всі подробиці
Метро Києва (фото: РБК-Україна)

Вибух стався на станції метро "Вокзальна" в Києві

В метро Києва сталася НП – у вагоні поїзда на станції метро "Вокзальна" стався вибух. За попередніми даними, постраждалих в результаті вибуху немає.

Інцидент стався в п'ятницю, 6 березня. В той момент, коли потяг прибував на станцію, стався вибух і почалося сильне задимлення у вагоні.

Пасажири почали панікувати, а чергова по станції попросила людей негайно звільнити вагони. Всі пасажири вийшли на станції, а після цього потяг вирушив в сторону депо. Загальна затримка руху метрополітену склала 10 хвилин. Постраждалих під час інциденту не виявлено.

Пізніше стало відомо, що у вагоні метро на станції "Вокзальна" вибухнула петарда.

У метро Києва стався вибух: всі подробиціСкріншот поста

Варто відзначити, що раніше повідомлення про замінування метрополітену надходили досить часто і спеціальні служби змушені були евакуювати всіх пасажирів і перевіряти станції та потяги. Однак інформація виявлялася помилковою.

Крім того, ми повідомляли про те, що у Дніпрі від невідомого вибухового предмета постраждала дитина. Хлопчик знайшов біля будинку невідомий предмет, який вибухнув у нього в руках. Він отримав травматичну ампутацію лівої руки, поранення ніг, лівого стегна, відкриту травму живота.

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