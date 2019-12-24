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Метро Києва отримає довгоочікувану послугу: названа дата запуску

STYLERЖиття    24.12.2019 - 22:00
Метро Києва отримає довгоочікувану послугу: названа дата запуску
У метро Києва запустять інтернет (Колаж РБК-Україна)

Пасажири метро в Києві зможуть насолоджуватися швидким інтернетом

В метро Києва запустять мережу четвертого покоління, яка буде охоплювати всі станції і буде працювати навіть в тунелях. Про те, коли в метро почне працювати інтернет, пише видання Mind.

Як повідомляється, інтернет 4G почне працювати на станціях метро Києва вже в червні 2020 року. Президент компанії "Київстар" Олександр Комаров зазначив, що три мобільних оператори – "Київстар", Vodafon Україна і Lifecell планують запустити в київському метро 4G вже на початку літа. Першими інтернет отримають кінцеві станції метрополітену – запуск заплановано на кінець червня 2020 року.

Далі технології почнуть впроваджувати і на інших станціях метро, починаючи з кінцевих і поступово рухаючись до центральних. Повністю метрополітен покриють інтернетом до кінця 2020 року. Мобільні оператори України виділили на таку модернізацію близько 20 мільйонів гривень.

На даний момент залишається відкритим питання оренди, так як Київрада ще не визначилася, яку ціну оператори будуть платити за доступ до інфраструктури.

Варто відзначити, що підрядником 4G в Україні стала китайська компанія Huawei спільно з "Київським метрополітеном". У проекті зазначено, що працювати буде тільки технологія 4G, а це означає, що старі моделі смартфонів, які її не підтримують, насолоджуватись інтернетом не зможуть.

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