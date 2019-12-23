ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Как будет ходить транспорт в новогоднюю ночь: киевлянам дали расписание

STYLERЖизнь    23.12.2019 - 17:50
Как будет ходить транспорт в новогоднюю ночь: киевлянам дали расписание
Расписание транспорта в новогоднюю ночь (Коллаж РБК-Украина)

В сети опубликовали расписание транспорта в ночь с 31 декабря на 1 января

Как будет работать транспорт в Киеве в новогоднюю ночь - вопрос волнующий многих горожан, так как многим захочется в праздник поехать к елке либо навестить друзей или близких. В столице в ночь с 31 декабря на 1 января наземный транспорт будет работать на несколько часов дольше обычного. Отметим, что фуникулер планирует работать круглосуточно. Об этом проинформировала пресс-служба "Киевпастранса".

Метро в праздничную ночь будет работать на три часа дольше обычного.

Также организуют перевозки пассажиров по маршрутам, которые проходят возле станций метрополитена, и после прохождения последних пар поездов метро.

На время новогодних и рождественских праздников некоторые маршруты общественного транспорта изменятся. Так, 19, 22, 24, 25, 31 декабря и 1 и 7 января во время праздничных мероприятий Владимирским проездом будет запрещено движение всех видов транспортных средств. Поэтому в субботу, воскресенье и праздничные дни предусмотрено открытие дорожного движения по улице Крещатик,

Движение автомобилей по Шулявскому путепроводу попытаются запустить до 29 декабря На двух мостах в Киеве восстановили движение
Новости Украины транспорт
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь