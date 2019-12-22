Празднование Нового года 2020: в Киеве ввели ряд строгих запретов

В Киеве на период новогодних праздников ввели ряд запретов (Иллюстративное фото: РБК-Украина)

На период новогодних праздников в Киеве утвердили порядок проведения массовых общественных мероприятий

Новый год 2020 в Киеве будут встречать без традиционных атрибутов - столичный горсовет принял решение о запрете на использование салютов и фейерверков. Табу вводится до окончание войны на Донбассе.

Также вводится табу на устраивание зрелищ с использованием пиротехнических изделий.

Согласно утвержденному депутатами порядку организации и проведения негосударственных массовых общественных мероприятий в Киеве, организовывать шумные веселые празднования нельзя на Аллее Героев Небесной Сотни и улице Трехсвятительской в пределах Стены памяти погибших Героев в центре столицы.

В Киевсовете уточнили сроки подачи заявок на проведение массового мероприяти - не позднее чем за 15 рабочих дней до запланированной даты.

"Если для организации мероприятия нужно прекратить дорог и изменение движения общественного транспорта, например, для проведения спортивных событий, - то заявку необходимо подать за 45 рабочих дней", - уточнили в пресс-службе горсовета.

В заявке необходимо указать данные об организаторе и самом мероприятии (форма, цель, место проведения или маршрут, дата и время начала и окончания). Также обязательно указывать организационные вопросы обеспечения мероприятия.

Также в столице запрещена продажа крепких алкогольных напитков в публичных местах.

В Киеве во время новогодне-рождественских празднований в центре города ограничат движение транспорта. Они будут действовать с 14 декабря по 12 января 2020-го. Также подкорректируют график работы наземного пассажирского транспорта.

Новогодние праздники в Киеве в 2020 пройдут без салютов (Иллюстративное фото: РБК-Украина)

На Контрактовой площади ограничено движение авто с 14 декабря до 19 января 2020.

Добавим также, что в Киеве на Софийской площади 19 декабря зажгли главную новогоднюю елку страны. Высота хвойной красавицы составляет более 20 метров. В этом году ее украсили 800 новогодними игрушками и более 3 км разноцветных гирлянд.