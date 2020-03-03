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В метеорите впервые выявили внеземной белок: детали открытия

STYLERЖизнь    03.03.2020 - 23:03
В метеорите впервые выявили внеземной белок: детали открытия
В метеорите нашли белок неземного происхождения (фото: freepik)

В метеорите, который упал на Землю, нашли неизвестный ученым белок

Ученым удалось обнаружить белок внеземного происхождения в метеорите, который хранился в музее на протяжении многих лет. Новые технологии масс-спектрометрии позволили исследователям провести более тщательный анализ, пишет ScienceAlert.

Сообщается, что ранее в объектах уже выявляли различные частицы, что являются "кирпичами" для зарождения жизни, такие как цианид, рибоза, аминокислоты, из которых состоят белки.

Новое открытие сделано было при изучении метеорита Аcfer 086. Куски небесного тела в течение 30 лет хранились в музее Алжира.

Сначала исследователям удалось выявить аминокислоту глицин. Затем выяснилось, что она связана с железом и литием. Позднее оказалось, что глицин в метеорите - не отдельное соединение, а часть белка. Вещество назвали гемолитин.

Ученые предполагают, что гемолитин мог сформироваться в протосолнечном диске более 4,6 млрд лет назад. Ученые продолжат дальнейшее изучение соединения, поскольку есть вероятность, что это не белок, а полимер - более обширный класс молекул, некоторые из которых являются белками.

Ранее мы писали, что во Вселенной произошел самый мощный взрыв со времени Большого взрыва.

Также сообщалось, что в небе над Хорватией взорвался огромный метеорит. Очевидцы сняли вспышку от вторжения небесного тела в атмосферу нашей планеты на видео.

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